«После бунта в колонии предложил перекрасить ногти в черный цвет»: челябинская правозащитница рассказала о знакомстве с Тесаком

Марцинкевич предлагал Оксане Труфановой сделать интервью о бунте в копейской колонии. Фото: Оксана Труфанова/Facebook.com

Челябинская правозащитница Оксана Труфанова считает, что Максим Марцинкевич, тело которого было найдено сегодня в изоляторе, мог стать жертвой давления. По ее словам, Тесак, как называли Максима, был веселым парнем, а челябинская система ГУФСИН славится жесткостью.

— Он идейный человек был, с не совсем понятными взглядами националистическими, но действительно был борцом с системой. То есть выступал против беспредела со стороны правоохранителей. Я очень сомневаюсь, что он мог сам, без чьего-то давления, покончить с собой, — высказывает свое мнение Оксана Труфанова. — К сожалению, мы такие случаи знаем в нашей системе челябинской «гуфсиновской», и я думаю, что нужно разбираться правоохранителям. Здесь возможно и давление заключенных, и давление сотрудников или недосмотр их. Я уверена, что все не так радужно. Максим ушел не по доброй воле, скорее всего. доведение (до самоубийства — Примеч. редакции) было.

Оксана Труфанова отмечает, что не разделяла взгляды Максима Марцинкевича, но сожалеет о его смерти:

— Он был веселый парень, но у него взгляды были другие, я их не разделяла. Просто жалко человека, возможно, в тюрьме он эти взгляды пересмотрел. Но что творится у нас за решеткой, никому не ведомо. Любого человека можно довести.

Правозащитница рассказала, что познакомилась с Тесаком, когда работала в московской редакции.

— Он мне предлагала сделать интервью со мной, я отказалась. Потому что у него в видеоформате блоги были, и не хотела я себе репутацию портить. Это было как раз после бунта в копейской колонии. Максим шуточно предложил мне перекрасить ногти с красного на черный цвет. Я не согласилась, потому что понимала, что это хайп, все весело, а я думала о последствиях.

36-летнего известного активиста Максима Марцинкевича сегодня утром, 16 сентября, нашли мертвым в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинска. В ГУФСИН Челябинской области сообщили, что началась проверка. Предварительная причина смерти — суицид. Рядом с телом Тесака была найдена записка, в которой говорилось, что он не хочет доставлять неудобств сотрудникам СИЗО и попросил передать своей супруге дневник.

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