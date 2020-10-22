Два перекрестка в Челябинске попали в список самых опасных

Перекресток улиц Доватора и Шаумяна знаменит жуткими ДТП. Фото: Google Maps

ГИБДД и онлайн-школа «Фоксфорд» проанализировали статистику ДТП за прошлый год в России и составили рейтинг аварийных мест по городам. В Челябинске самыми опасными оказались два перекрестка, оба находятся недалеко от сквера им. Колющенко: Доватора — Шаумяня и Колсанова — Омская. В прошлом году здесь произошло по пять аварий, в которых пострадали 10 человек.

— Только на двух вышеперечисленных перекрестках Челябинска, которые попали в рейтинг, 10 человек получили ранения за прошедший год. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы люди помнили о важности соблюдения правил дорожного движения, которые были созданы для нашей безопасности, — прокомментировали результаты исследования в пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО»

Челябинцы давно прозвали перекресток Доватора — Шаумяна «проклятым местом». Семь лет назад гонщик на «Лексусе» насмерть сбил тут маму с трехлетней дочкой — мчался наперегонки с приятелем. Иномарка буквально снесла пешеходов, а затем пролетела дальше и протаранила киоск.

Трагедия тогда всколыхнула весь город. Челябинцы попросили власти установить столбики безопасности. Через несколько месяцев столбы появились. И вскоре спасли людей от вылетевшей на тротуар машины. Причем, на том же месте!

Аварии на Доватора — Шаумяна вообще происходят с пугающей регулярностью. Что и подтверждает недавнее исследование.

В прошлом году многострадальный киоск протаранил пьяный лихач на Volkswagen Touareg. Чудом никто не пострадал: киоск был закрыт, а на остановке — пусто. Сам водитель остался цел. После этого ДТП КП-Челябинск спросила у замначальника городской ГИБДД Алексея Горшкова какие меры были приняты, чтобы обезопасить участок и почему здесь снова бьются машины. Тогда он заявил, что участок не является аварийным.

— Здесь были приняты превентивные меры: установлены защитные столбы, которые выдержат даже удар грузовика. Они действительно защитят пешеходов, если, конечно, пешеходы будут стоять за ними, а не перед. Единственное, может достаться осколками пластика, стекла, это не исключено. Также на этом участке была изменена работа светофора, — ответил Алексей Горшков.

В этом году на Доватора-Шаумяна тоже случилось несколько аварий. В мае легковушка столкнулась с такси. От удара пассажирка брендированной машины вылетела из окна на тротуар и ударилась о дорожный знак. Она получила сотрясение, переломы предплечья и костей таза. А в августе этого года в этом же месте на полной скорости на тротуар вынесло Nissan и Lada. И снова по чистой случайности в этот момент здесь не было пешеходов.

По словам активиста движения «Гражданский патруль» в Челябинске Александра Агаркова, сделать перекресток безопаснее поможет только «успокоение трафика, улучшение пешеходной среды и повышение качества работы общественного транспорта».

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