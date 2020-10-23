СК назвал причину смерти младенца, найденного в реке после инсценированного похищения в Челябинске

Ребенка нашли в реке Миасс на северо-западе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске задержали 24-летнюю мать, инсценировавшую похищение ребенка, и ее 29-летнего сожителя в качестве подозреваемых в убийстве младенца.

— По версии следствия, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы 7-месячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца накануне вечером, 22 октября. Утверждала, что на нее напали грабители на улице Жукова, 52 в Металлургическом районе. Якобы она приехала в чужой район на такси по неверному адресу, а когда пошла пешком до нужного дома, кто-то сзади потянул ее за капюшон, и она потеряла сознание. Очнулась, а переноски с сыном, денег, ключей и телефона нет.

По тревоге подняли десятки полицейских. Но слова женщины оказались ложью — вместе с сожителем выдумала историю, чтобы замести следы. Ребенка сбросили его в реку Миасс. Тело мальчика обнаружили в водоеме в районе улицы Университетская Набережная недалеко от ТРК «Родник». Мы собрали информацию о матери мальчика.

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