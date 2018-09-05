«Ужас, снова началось»: жители Челябинской области почувствовали новые толчки

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-05T13:33:13+03:00

Люди пишут в соцсетях, что землетрясение на Урале 5 сентября 2018 продолжается

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Сегодня, 5 сентября, после ночного землетрясения в Катав-Ивановске ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас экстренные службы проверяют все больницы и школы. В одной из больниц эвакуировали людей — по зданию пошли трещины. Власти и экстренные службы просят людей соблюдать спокойствие.

Соцсети пестрят сообщениями жителей города Катав-Ивановск Челябинской области, что их снова трясет. Люди в панике:

— Еще один толчок только что, — написала в группе «Подслушано Катав — Ивановск» Снежана.

— Боже мой, снова началось, опять трясет, — сообщила Ирина.

— 12:36, толчок в Запрудовке, — добавила Наталья.

В редакцию газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» позвонила местная жительница Кристина и рассказала, что толчки были два раза:

— Нас опять трясет. Толчки были в 10:35, но несильные. А в 12:30 снова, такие же, как ночью. Мы боимся, не знаем, что делать. Я утром не отпустила дочь в школу, а потом мне позвонила ее классный руководитель и сказала, что занятия в школе отменили. В нашем доме двигадась мебель, качались люстры, трясся натяжной потолок, падали вещи на балконе. Многие соседи, как только чувствуют новые толчки, бегут на улицу. Даже сейчас некоторые сидят во дворе, заходить страшно, — говорит Кристина.

Как двигается земля под ногами почувствовали и корреспонденты местной газеты «Авангард» и отправили запрос в администрацию, но там ответили, что официальных данных о повторении толчков нет.

— Специалисты также отметили, что какого-то специального оборудования, предупреждающего о землетрясениях в России нет. Да зарубежные разработки почти не помогают. Фиксировать подземные толчки можно только по факту, — отмечает издание.

Однако в МЧС сведения о повторении землетрясения опровергли.

— Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН» новые толчки в Катав-Ивановске не подтверждает, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Что же это тогда? Психическое расстройство особенно чувствительных людей? И такое может быть на фоне пережитого стресса и прослушивания тревожных новостей. Продолжаем собирать информациюй о землятресении...

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