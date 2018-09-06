2018-09-06T15:24:33+03:00
Общество

После землетрясения на Урале 5 сентября 2018 челябинцы кинулись искать бомбоубежища

После природного катаклизма южноуральцы и паникуют, и отшучиваются в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Бомбоубежище в ЧелябинскеБомбоубежище в ЧелябинскеФото: Андрей АБРАМОВ
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Реакцию южноуральцев на землетрясение на Урале 5 сентября 2018 можно сравнить с тем, что было после падения метеорита в Челябинской области. Сначала все делились впечатлениями, шутили. А потом у людей начали нарастать панические ощущения. Как говорят психологи, последствия наступают не сразу, через пару месяцев пациентов с паническими атаками может быть больше.

— Это был взрыв во время испытания каких-то секретных разработок под землей, но об этом вам никто не расскажет, — написал в «ВКонтакте» челябинец Максим.

Причем, несколько человек высказались, что думают точно так же.

— Ну вы и паникеры! Если это взрыв, то пары городов в области уже больше нет. Но это не так, — ответил Максиму другой пользователь соцсети.

После землетрясения в соцсетях появились новые мемы.

После землетрясения в соцсетях появились новые мемы.

В группе «Инцидент Миасс» местные жители спрашивают, где в Миассе находятся действующие бомбоубежища и у кого от них ключи.

— Метеорит, землетрясение… Что-то слишком уж много чего за последнее время с Челябинской областью происходит невероятного. Скоро светиться и летать начнем, — написал челябинец Константин.

Очередной мем про Челябинск, знаменитй теперь не только падением метеорита, но и сильным землетрясением

Очередной мем про Челябинск, знаменитй теперь не только падением метеорита, но и сильным землетрясением

Отдельные пользователи соцсети просят не наводить панику. Но так просто эту лавину не остановить. Потребуется время, чтобы все успокоились. И, похоже, немало.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Землетрясение снесло крышу»

Южноуральцы в соцсетях разделились на две группы. Одни выкладывают фото своих поврежденных в следствии землетрясения домов. А другие — те, что все проспали — не верят и иронизируют. Мол, сейчас все можно списать на природный катаклизм. Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 сносит крыши во всех смыслах.

Квартира после землятресения. Фото: Данил Целяев, соцсети

Квартира после землятресения. Фото: Данил Целяев, соцсети

— У моего недостроенного дома унесло крышу. Ходил искал ее по всей округе, не нашел. Фото «до» нет. Только «после». Куда писать, чтобы ущерб возместили? — шутит челябинец Анатолий в «ВКонтакте».

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о помощи в восстановлении домов, разрушенных из-за стихийного бедствия.

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