Онкосреда. Спорный и спорящий: рак простаты любит маскировку

6 Нояб. 15:20 2018-11-07T07:22:32+03:00

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Рак предстательной железы – та самая «темная лошадка», которая вырвалась вперед. Никаких опознавательных знаков до самого конца может и не подавать вообще. Более того, иногда даже не требует активного лечения. Как же такое возможно, и почему все-таки лучше о нем знать, секреты раскрывают:

• Алла Сергеевна Доможирова, заместитель главного врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Петр Алексеевич Карнаух, заведующий отделением онкологическим урологическим ЧОКЦОиЯМ, заслуженный врач РФ.

Статистика:

По массовости и выявляемости рак простаты (предстательной железы) входит в группу лидеров во всем мире. В России ежегодно регистрируется порядка 38 – 40 000 новых случаев, в Челябинской области – около 1200. (К примеру, в США рак простаты уже на протяжении последних десяти лет держится в лидерах в общей заболеваемости). Среди всех онкологических заболеваний у мужчин эта локализация занимает первое место, а в общей статистике конкурирует за первенство с раком молочной железы. В структуре смертности тоже входит в пятерку первых, однако значительно уступает раку легкого. Пик заболеваемости приходится на 70-75 лет. Небольшой процент случаев рака предстательной железы (как и во всем мире) выявляется патологоанатомами, когда при жизни сам пациент об этом заболевании и не догадывался, как правило, это опухоли низкого онкогенного риска.

Прогноз:

Совокупно рак простаты (РПЖ) относится к благоприятным локализациям. Несмотря на прирост заболеваемости, коэффициент сохранения жизни при раке простаты увеличивается с каждым годом. Это говорит об эффективности тех методов, которыми южноуральская медицина выявляет и лечит недуг.

Важно: Рак предстательной железы - единственная локализация, которая имеет самые высокие темпы ежегодного прироста в среднем на 10%. (Однако были года, когда прирост составлял и 15, и 17%, и более). Это наиболее активно развивающееся заболевание среди всех онкологических. За последние 15 лет заболеваемость выскочила с шестого на второе место, а у соседей в Свердловской области — даже на первое. Вполне вероятно, и в Челябинской области скоро ситуация станет такой же.

Факторы риска:

Рак простаты относится к гормонозависимым опухолям, поэтому развитие и исход заболевания во многом зависят от самого человека.

• Основной фактор риска – возраст. Чем старше становится мужчина, тем выше риск.

• Образ жизни:

a) курение;

b) алкоголь;

c) нерациональное питание (в том числе рассматриваются предположения о чрезмерной белковой нагрузке, в частности у спортсменов, о жировой эмболизации при употреблении жирной пищи);

d) сидячий образ жизни;

e) лишний вес – жировая ткань продуцирует эстроген в огромных количествах, поэтому нарушается гормональный баланс, соответственно меняется и статус (как у мужчин, так и у женщин). Внешне такие мужчины выглядят как будто «кровь с молоком» - розовощекие, кожа сияет, фигура приобретает женоподобные формы, но на самом деле за этом стоит реальная угроза их здоровью;

f) другие эндокринные заболевания могут способствовать развитию рака предстательной железы (сахарный диабет, например).

• Инфекционный агент, фоновые воспалительные и не леченные заболевания, которые приводят к гиперплазии и далее к развитию опухоли.

• Наследственный фактор в отношении всех онкологических заболеваний есть, но надо понимать, что наследуется не сам рак, а какая-то генетическая поломка в иммунной защите, которая может с той или иной долей вероятности может привести к развитию рака. А может и не привести.

Ранняя диагностика:

Задача ранней диагностики — выявление «немых заболеваний», опухолей на локализованных стадиях, которые еще никак себя не проявляют. При этом их можно вылечить и «забыть». В Челябинской области в возрастной категории 45 — 50 лет РПЖ заболевают единицы: 7-9 случаев на 100 тыс. населения при средне областном показателе заболеваемости в 70-80 случаев на 100 тыс. Таких значений РПЖ «достигает» к 55-60 годам. Поэтому можно сказать, что РПЖ «молодеет», поскольку выявление заболевания происходит на все более ранних стадиях, соответственно в более ранней возрастной категории – старше 60 лет, за счет скрининговых и профилактических программ. Ранняя диагностика сводится к трем моментам:

* обследование должны проходить те мужчины, которые входят в группу риска с воспалительными заболеваниями (хронические, опухолевые и предопухолевые (фоновые) патологии), например, гиперплазия, скоро текущий простатит, инфекционные заболеваниями (ИППП в том числе) и так далее. Поэтому большое значение имеет диспансерное наблюдение таких больных.

* В возрасте старше 50 лет (для Челябинской области) сдавать анализ крови на PSA (простатспецифический антиген, который является специфичным маркером для предстательной железы и многое может рассказать о ее самочувствии в динамике).

* Затем при необходимости проходить узи-диагностику, пункционную биопсию и другие методы исследования по назначению.

Чего бояться мужчины?

В Челябинской области существует система как женских, так и мужских смотровых кабинетов. Поэтому шанс поймать опухоль на стадии формирования и даже раннего прогрессирования очень высок. Благодаря системе скрининга (PSA-скринниг, узи), все чаще дается выявить рак предстательной железы на начальных стадиях (в локализованных формах) – 65 -67% всех вновь устанавливаемых диагнозов (по данным канцер регистра ЧОКЦО и ЯМ, выше, чем в среднем по РФ). Эффективность диагностики и лечения в целом на сегодняшний день подтверждается расходящимися графиками заболеваемости и смертности. Но в каждом конкретном случае все будет зависеть не от «общей картины», а индивидуальных особенностей конкретного человека. Получается, что когда мужчина побеждает свой страх и занимается своим здоровьем регулярно и постоянно, то призрак рака простаты может и не появиться. А шанс одолеть недуг в случае, если рак простаты все-таки появится, существенно вырастет, как если бы мужчина пришел к врачу только тогда, когда что-то его уже «доконало» или только начало беспокоить. Показание к прохождению такого исследования — только паспорт. Если врач на приеме или в смотровом кабинете направляет на сдачу крови на PSA, нужно это сделать обязательно, не игнорировать и не забывать.

Лечение:

Для лечения РПЖ в челябинском онкоцентре все технические и профессиональные возможности есть. Локализованная стадия РПЖ подлежит радикальному способу лечения – операции или лучевой терапии. Ежедневно в онкоцентре выполняются операции по радикальной простатэктомии. Лучевое лечение представлено:

* инвазивным высокотехнологичным и дорогостоящим методом - брахитерапией (интерстициальная лучевая терапия, когда в предстательную железу имплантируются зерна радиоактивного йода I-125). С каждым годом количество пациентов, которым проводится такое лечение, растет по числу выделяемых квот. Назначение происходит строго по показаниям, поскольку метод имеет свои преимущества и свои ограничения. Он хорош, когда проведение радикального хирургического вмешательства невозможно.

* Другой вариант лучевой терапии – всем известный кибернож. Перед тем, как проводить этот метод лечения пациенту также в простату устанавливаются «золотые метки» - 3-5 штук. Точность наведения (прецизионность) в этом линейном ускорителе достигается за счет генерации множества пучков излучения – до 100, и жесткой привязки к органу-мишени. Это позволяет избегать облучения окружающих тканей, органов и систем и развития осложнений, с одной стороны. С другой – увеличить дозу облучения, соответственно повысить и эффект лечения. В Челябинском онкоцентре накоплен самый большой опыт лечения рака предстательной железы в России с использованием киберножа (стереотаксической радиотерапии).

* Третий вариант лучевой терапии – дистанционная лучевая терапия в камфорном варианте и 3D планировании. Высокотехнологичная методика, требует оборудования и специалистов. в онкоцентре тоже есть.

По эффективности лечения все методики примерно одинаковы, поэтому для каждого пациента подбирается наиболее подходящий вариант. Группа пациентов – не однородна: есть свои особенности, которые нужно учитывать.

А может и не лечить?!

Особенность «биологии» РПЖ в том, что патологический процесс протекает более спокойно и медленно - в течение нескольких лет, - чем при любой другой локализации. Это позволяет, с одной стороны, при своевременном выявлении новообразования оказывать пациентам более надежную медицинскую помощь (с более точным и прогнозируемым результатом). С другой стороны, ставит задачу избегать избытка лечения. Последние европейские исследования (2017) говорят о том, что у пациентов со средним и низким риском прогрессирования продолжительность жизни при динамическом наблюдении и при активных вариантах лечения оставалась одной и той же. Однако в России есть своя особенность: у пациентов с низким риском прогрессирования заболевание может выявиться изначально на более поздней стадии. Поэтому применять один в один европейские рекомендации пока преждевременно.

Можно ли жить без простаты?

Качество жизни после лечения остается удовлетворительным. Обе задачи удается решить. Первая – сохранение удерживающей функции при мочеиспускании. Если лет 20 назад, когда операции по простатэктомии только осваивались, пациенты жаловались, что эта функция долго не восстанавливается, то сейчас такой проблемы практически нет. Вторая – эректильная функция. В процессе лечения она будет снижаться в любом случае, но тут требуется персональный подход и понимание приоритетов. Польза от проведенного лечения составит основу выживаемости даже если при этом какая-то часть функций будет ограничена. В любом случае врачи информируют об этом пациента и заручаются его согласием на выбор того или иного метода лечения. По счастью, в распоряжении челябинских специалистов такой выбор методик есть.

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