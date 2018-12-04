2018-12-04T13:27:37+03:00
Происшествия

Скандальному похитителю челябинского метеорита дали условный срок

Пропажу внеземного камня долго держали в тайне
Андрей АБРАМОВ
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Самый большой фрагмент метеорита хранится в музее. Весит 570 кило.Самый большой фрагмент метеорита хранится в музее. Весит 570 кило.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В научном мире эта история была такой же громкой, как взрыв метеорита в небе над Челябинском пять лет назад. Летом 2017 года в запасниках краеведческого музея, где хранятся самые большие осколки уральского болида, не досчитались фрагментов. Не мелкотни, а увесистого куска в 2,5 кг. Стоимость такого на международном рынке коллекционеров может достигать пары миллионов рублей. Похитителем оказался известный уральский ученый. Накануне ему вынесли приговор — дали один год лишения свободы условно.

— По решению суда, пропавший кусок вернут в музей после всех формальных процедур, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

О ПОМОЩНИКАХ НЕ ВСПОМИНАЮТ

Пропажа космического булыжника вскрылась во время ревизии. По документам камень был, но в отсеке для хранения экспонатов — пусто. Сначала сотрудники музея провели свое расследование. Составили список всех, кто имел доступ в хранилище. А потом попросили о помощи ФСБ. Ведомство, откуда точно не будет никакой утечки. Да и дело почти что государственной важности!

Был украден осколок весом 2,5 кг. Фото: предоставлено УФСБ по Челябинской области

Был украден осколок весом 2,5 кг. Фото: предоставлено УФСБ по Челябинской области

«Чекисты» расследовали не долго. И вскоре объявили: метеорит нашелся дома у одного внештатного ученого - Сергея Колисниченко. По специальности он геолог, написал книгу про метеориты. С музеем дружил, вместе занимались большой наукой. А тут и затерялся камешек во время одного из его посещений. Причем были у него три пособника — музейные сотрудники. Но это известно неофициально: к моменту следствия ФСБ они уже уволились из музея и призывать их к ответу не стали.

Кстати, скандальное исчезновение камня расценили не как кражу, а как мошенничество. Получается, что ученый ввел музейную администрацию в заблужение.

«ОНИ САМИ ПРОСИЛИ ПОМОЧЬ»

Но осужденный своей вины не признает. В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» — Челябинск» Сергей Колисниченко объяснил, что брал кусок законно, чтобы исследовать.

— Представители музея обратились ко мне за помощью. Им нужно было заключение, что это настоящий метеорит. Я посоветовал распилить один кусок и выделить одну пластину Академии наук Сибирского отделения для исследования. А я представитель Академии наук. Мне отдали эту пластину без всяких документов. Она хранилась у меня, я ее изучал. И должен был передать до конца этого года в Академию вместе со своим заключением о внутреннем строении фрагмента. Но у работников музея возник какой-то внутренний конфликт...

В музее неофициально на это говорят, мол, ерунда. Челябинский метеорит, конечно, гремел, но для науки большой ценности уже не представляет. Слишком жадно на него накинулось ученое сообщество, и за первые пару лет отсканировали и изучили вдоль и поперек. Так что, все разговоры о служении науке — пшик.

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