Мэрия Магнитогорска обнародовала полный список погибших при обрушении
Администрация Магнитогорска опубликовала список погибших при обрушении подъезда по адресу пр. Карла Маркса, 164. В течение четырех суток спасатели достали из-под завалов 39 человек. Похороны начались с 4 января.
— Анашкевич Владимир Михайлович
— Анашкевич Нина Ивановна
— Анисимова Ольга Никитична
— Антилов Виктор Дмитриевич
— Антилова Ульяна Викторовна
— Антилова Татьяна Ивановна
— Антропова Клавдия Николаевна
— Баталова Ольга Яковлевна
— Веряскина Ксения Валерьевна
— Веряскина Тамара Викторовна
— Воронцов Виктор Владимирович
— Дружкина Раиса Васильевна
— Игнатьев Александр Викторович
— Игнатьева Марина Васильевна
— Исоева Раджабмо Рачабалиевна
Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.
— Крамаренко Анастасия Владимировна
— Крамаренко Игорь Анатольевич
— Крамаренко Милана Игоревна
— Кремлев Андрей Геннадьевич
— Кремлева Елена Александровна
— Кремлев Денис Андреевич
— Кремлев Дмитрий Андреевич
— Кутепов Сергей Владимирович
— Кызымбаева Татьяна Григорьевна
— Лепкова Мария Ивановна
— Овчинникова Галина Ефимовна
— Плюхина Светлана Васильевна
— Сагадатов Ильмир Иштимерович
— Синебрюхов Андрей Андреевич
— Скворцова Ольга Олеговна
— Снетков Михаил Геннадьевич
— Тинибаев Даниил Игоревич
— Тинибаева Нелля Николаевна
— Топко Татьяна Кузьминична
— Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич
— Ульфатова Фотима Мухаматшуевна
— Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич
— Цупина Таисия Ивановна
— Шубина Мария Владимировна
Спасательная операция в Магнитогорске завершена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасателю, который вытащил из-под завалов в Магнитогорске младенца, подарили чудом уцелевшую икону
Молодой герой Петр Гриценко участвовал в операциях по всему миру. (подробности)
«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа
Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)
«Мы выбрались, а через секунду комната ушла вниз»: мама с дочкой чудом спаслись при взрыве газа в Магнитогорске
Отец семейства погиб при обрушении, потому что спал в другой комнате. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»