2019-01-04T13:21:16+03:00
Происшествия

Мэрия Магнитогорска обнародовала полный список погибших при обрушении

Погибшими числятся 39 человек
Сергей УФИМЦЕВ
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При обрушении погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.При обрушении погибли 39 человек. Фото: Артем Ибрагимов.
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Администрация Магнитогорска опубликовала список погибших при обрушении подъезда по адресу пр. Карла Маркса, 164. В течение четырех суток спасатели достали из-под завалов 39 человек. Похороны начались с 4 января.

Анашкевич Владимир Михайлович

— Анашкевич Нина Ивановна

Анисимова Ольга Никитична

— Антилов Виктор Дмитриевич

— Антилова Ульяна Викторовна

— Антилова Татьяна Ивановна

Антропова Клавдия Николаевна

Баталова Ольга Яковлевна

Веряскина Ксения Валерьевна

— Веряскина Тамара Викторовна

Воронцов Виктор Владимирович

— Дружкина Раиса Васильевна

Игнатьев Александр Викторович

— Игнатьева Марина Васильевна

— Исоева Раджабмо Рачабалиевна

Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

Крамаренко Анастасия Владимировна

— Крамаренко Игорь Анатольевич

— Крамаренко Милана Игоревна

Кремлев Андрей Геннадьевич

— Кремлева Елена Александровна

— Кремлев Денис Андреевич

— Кремлев Дмитрий Андреевич

— Кутепов Сергей Владимирович

Кызымбаева Татьяна Григорьевна

Лепкова Мария Ивановна

Овчинникова Галина Ефимовна

— Плюхина Светлана Васильевна

— Сагадатов Ильмир Иштимерович

Синебрюхов Андрей Андреевич

— Скворцова Ольга Олеговна

— Снетков Михаил Геннадьевич

Тинибаев Даниил Игоревич

— Тинибаева Нелля Николаевна

— Топко Татьяна Кузьминична

— Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич

Ульфатова Фотима Мухаматшуевна

— Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич

— Цупина Таисия Ивановна

Шубина Мария Владимировна

Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

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