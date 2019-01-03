Мать с ребенком чудом успели спастись при взрыве газа в Магнитогорске

Лидия Воронцова и ее 11-летняя дочь чудом спаслись при обрушении подъезда. Их комната обвалилась не сразу после взрыва, и они успели перебраться на лестницу. Об этом журналистам рассказала тетя Лидии Татьяна.

Дочка болела, и поэтому легла спать с матерью. А глава семейства, Виктор Воронцов спал в другой комнате. Когда прогремел взрыв, Виктор мгновенно оказался под завалами.

— Вторая половина квартиры, где спали Лида с ребенком, какое-то время еще держалась. Они успели оттуда выбраться до того, как и эта комната ушла вниз, — рассказала Татьяна.

Виктор погиб при обрушении. Фото: из семейного архива.

Это не единственная история спасения при обрушении. Магнитогорец Евгений Юрченко вышел из дома за 15 минут до взрыва.

— Не спалось всю ночь. Хотел с утра к родителям уехать на праздники. Рано утром собрался и пошел в гараж за машиной. Возвращаюсь назад, а у меня дом обрушился! — вспоминает Евгений.

Про себя 32-летний магнитогорец теперь говорит, что ему удалось обмануть смерть.

А 10-месячный Ваня Фокин больше суток провел под завалами и выжил! Спасатели услышали его плач во время минуты тишины. Сейчас ребенок находится в московской клинике. Врачи оценивают его состояние как стабильное. У мальчика пошли небольшие улучшения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

Напомним, взрыв газа в многоэтажке прогремел 31 декабря в 6 часов утра. Обрушился целый подъезд. Спасатели уже четвертые сутки разгребают завалы. По данным на 13:00 (мск) 3 января погибшими числятся 38 человек. Среди них шестеро детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

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