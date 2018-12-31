На работу в лже-газовщики, из-за которых мог случиться взрыв газа в Магнитогорске, набирают людей без навыков

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске появилась версия, что к трагедии могут быть причастны лжегазовщики. Незадолго до ЧП по квартирам ходили люди из сомнительной компании и предлагали заменить шланги на плитах. Большинство жильцов догадались, что под маской газовщиков скрываются аферисты. Но кто-то все же согласился на замену. Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» удалось пообщаться с человеком, который чуть не устроился на должность лжегазовщика.

Наш собеседник понял, что к чему, и отказался от данной работы, поэтому, по его просьбе, имя интервьюера изменено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684794" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

— Я увидел объявление в интернете, оно там до сих пор еще есть. Требовался контролер газового оборудования. Я позвонил — пригласили на собеседование, — рассказал Игорь.

— У тебя было какое-то профильное образование?

— Нет, там не требовалось никакого образования вообще.

— Как выглядело помещение, куда ты пришел на собеседование?

— Это здание бывшего детского сада, там много офисов, в том числе и этот.

— Ты зашел. Что было дальше?

— На входе сидела девушка, типа офис-менеджер. Я пришел рано, потом подошел головной этой конторы, который руководил челябинским филиалом. Он пришел и сказал, мол, мы компания по обслуживанию газового оборудования. Головной офис находится в Екатеринбурге, у нас много филиалов по России, один из них открылся в Челябинске, и мы набираем людей на работу.

— Что должно было входить в твои обязанности?

— От меня требовалось ездить по квартирам с монтажниками, которые устанавливают газовое оборудование. Моя задача: ходить по квартирам и объяснять людям, что имеющееся у них старое, газовое оборудование, нужно менять на новое.

— То есть, жильцы домов вас заранее не вызывали?

— Нет. Мы должны были приходить сами. Мне надо было «втюхивать» газовое оборудование этой конторы, которое они же и устанавливали. У меня на собеседовании возникла мысль, что они мошенники. Ну как, не напрямую. Они деньги сдирают, а под видом газовых контор, государственных, устанавливают свое оборудование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684814" frameborder="0"></iframe> Жертвам взрыва в Магнитогорске несут белые розы.От взрыва бытового газа в Магнитогорске обрушился жилой подъезд.

— Тебе обещали униформу?

— Мне обещали специальною униформу, корочки. Сказали: «Выйдешь на работу, приноси фотографию 3*4». Мне обещали дать корочки, что я рабочий газовой службы. Про зарплату толком не рассказывали. Говорили так: «Можно от 800 до 3000 рублей за смену заработать, выплата наличными каждый вечер». Смена с 9.00 до 18.00. А после — оплата. Наверное, оплата зависела от того, сколько я газового оборудования продал, на собеседовании мне это толком и не объяснили.

— Был ли у тебя план продаж? Или план обхода квартир?

— Скорее всего, мне бы об этом рассказали, когда быт я вышел на работу. Но на собеседовании ни про какие планы не говорили.

— Ты должен был быть закреплен за определенными территориями? Или куда попадешь?

— Скорее всего, у них весь город разделен на территории: адреса, дома улицы. И мне бы это рассказали, если б я вышел на работу.

— Почти все подъезды сейчас имеют домофоны. Тебя учили, как общаться с жителями, чтобы они открыли дверь в подъезд?

— На собеседовании об этом не говорили. Ко мне обещали прикрепить наставника, который меня всему научит. Срок обучения — 1-2 дня. Если ты в первый день научишься продавать, дальше будешь работать самостоятельно.

Взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря примерно в 6 часов утра.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Тебе показывали оборудование, которое ты должен был продавать?

— Нет, мне не показывали.

— Сертификаты на это оборудование?

— Нет.

— Лицензии?

— Ничего!

— Как выглядел человек, который проводил собеседование?

— Обыкновенный офисный сотрудник. На вид максимум 25 лет, молодой. Ничего особенного. Причем, такая ерунда была. Нас троих одновременно пригласили на собеседование, и после нас сразу же еще три человека пришло. Их сразу в другую комнату отправили. Они там заполняли анкеты на трудоустройство. Один человек вышел раньше и говорит: «Вот анкета, можно я с ним условия послушаю, вопросы позадаю?» А этот, кто у нас проводил собеседование, он его выгнал просто. Говорит: «Идите, посидите в другой комнате, мы с вами отдельно поговорим».

— Как выглядели соискатели, возраст?

— Возраст разный. Со мной был молодой человек лет 30 и был мужчина 50-55 лет.

— Что тебя смутило. И почему ты не пошел на эту работу?

— Во-первых, меня устраивали даже не по трудовому договору, а просто на устных договоренностях. Зарплату обещали выдавать наличными каждый вечер. Вечером поговорил с женой, поняли, что это не от ЖЭКа, что этот не от управляющей компании, вообще эта контора не относится к коммунальным сервисам.

— Что было дальше?

— Мне сказали, что позвонят после 18.00 вечера. Позвонили, я отказался.

— Как это было? Они настаивали?

— Нет, там текучка, похоже, большая. Если сначала мы втроем пришли, после нас сразу же еще трое. И это буквально с тура. Это быстрые деньги. Если будешь втюхивать — будешь зарабатывать. За 3 000 рублей за день, сама понимаешь, это просто развод. Конечно, заработать можно, но надо сколько людей обмануть! Вот в Магнитогорске такой же, наверное, втюхал газовое оборудование вот и взорвалась...

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