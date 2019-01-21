Для жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске построят новую многоэтажку в центре города

В доме на проспекте Карла Маркса, 164 разбирают седьмой и восьмой подъезды. Расселять всю многоэтажку будут этапами. После демонтажа двух подъездов специалисты полностью обследуют оставшиеся части многоэтажки. Если окажется, что дом аварийный, жить в нем никто не останется. В любом случае, после распоряжения Владимира Путина всем жильцам власти купят новые квартиры.

О расселении обрушившегося дома рассказал на пресс-конференции 21 января глава Магнитогорска Сергей Бердников.

— Потребуется большой объем жилья. Скорее всего, мы будем закладывать новый дом, ведь многим жильцам очень важно сохранить территориальное место проживания. Тем, кто готов выбрать другой район города, мы поможем с переводом детей в детские сады, школы и кружки поближе к новому месту жительства, — заявил глава города.

Власти готовы полностью расселить дом.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

На время демонтажа отселили четыре прилегающих к обрушившейся части дома подъезда. Как только демонтажные работы закончатся, люди смогут вернуться.

— В данный момент проживать в доме безопасно. Мы продолжаем подавать газ во все квартиры. Лифты работают, — отметил Сергей Бердников.

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