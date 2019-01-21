Для жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске построят новую многоэтажку в центре города
В доме на проспекте Карла Маркса, 164 разбирают седьмой и восьмой подъезды. Расселять всю многоэтажку будут этапами. После демонтажа двух подъездов специалисты полностью обследуют оставшиеся части многоэтажки. Если окажется, что дом аварийный, жить в нем никто не останется. В любом случае, после распоряжения Владимира Путина всем жильцам власти купят новые квартиры.
О расселении обрушившегося дома рассказал на пресс-конференции 21 января глава Магнитогорска Сергей Бердников.
— Потребуется большой объем жилья. Скорее всего, мы будем закладывать новый дом, ведь многим жильцам очень важно сохранить территориальное место проживания. Тем, кто готов выбрать другой район города, мы поможем с переводом детей в детские сады, школы и кружки поближе к новому месту жительства, — заявил глава города.
Власти готовы полностью расселить дом.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
На время демонтажа отселили четыре прилегающих к обрушившейся части дома подъезда. Как только демонтажные работы закончатся, люди смогут вернуться.
— В данный момент проживать в доме безопасно. Мы продолжаем подавать газ во все квартиры. Лифты работают, — отметил Сергей Бердников.
В Магнитогорске обрушили повреждённую взрывом стену дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Магнитогорске обрушили поврежденную взрывом стену дома
Соседний подъезд во время демонтажа повреждений не получил. (подробности)
Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год
Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом. (подробности)
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»