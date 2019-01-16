Что говорят жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске о распоряжении Владимира Путина полностью расселить многоэтажку

В Москве состоялось совещание президента с чиновниками. Обсуждали тему безопасности внутри страны в связи с трагедиями в Магнитогорске Челябинской области и ростовских Шахтах. Во время заседания Владимир Путин обратился к губернатору Челябинской области с поручением: расселить дом на проспекте Карла Маркса, 164, в котором 31 декабря обрушился подъезд.

— Мы не верим, — говорит жительница дома Анна. А далее тихо добавляет: — Счастью… Счастью ли? У нас даже первый подъезд весь трещинами пошел. Расселить дом надо. Надеемся, что не будет никаких бюрократических проволочек с выделением денег и поиском нового жилья.

Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, где произошел взрыв 00:00 00:00

Ранее жильцы рассказали «КП — Челябинск», что боятся и дальше жить в этом доме, но деваться некуда. До взрыва однокомнатная квартира здесь стоила около миллиона рублей. После трагедии рыночная цена упала ровно в два раза. Остается вопрос с теми, кто покупал жилплощадь в ипотеку. Вероятно, бремя выплаты ляжет на страховые компании. Ведь когда человек берет кредит на квартиру, нужно оформлять страховку.

Между тем в Сети уже подсчитали примерную стоимость расселения. Квадратный метр жилья в Магнитогорске стоит около 30 000 рублей. В качестве компенсации потерявшим квартиры выдают деньги из расчета 31 750 рублей за квадрат. Если помножить даже первую цифру на площадь жилых помещений в доме, получается 850 млн. Также на первых этажах были торговые помещения. Во время совещания президент озвучил предварительную стоимость расселения — порядка 1,3 млрд рублей.

Также вновь поднялась волна обсуждений: что же сделать на образовавшемся пустыре?

— Думаю, на этом месте получится хороший сквер. Центр города, рядом администрация. Только, пожалуйста, не надо памятников никаких. Аккуратной мемориальной плиты хватит. Трагедия жуткая, не хотелось бы, каждый раз глядя на памятник, переживать этот кошмар. Памятник, наверное, все-таки нужен, но где-то в другом месте, — рассказал «КП — Челябинск» житель второго подъезда Сергей.

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.

На фоне этого спасение десятимесячного Вани Фокина выглядит настоящим чудом. Ребенка спустя 36 часов после обрушения извлекли из-под обломков. Сейчас он проходит лечение в Москве и идет на поправку.

Тем временем строительная техника начала сносить рухнувший и смежный подъезды десятиэтажки. Жильцов соседних подъездов на время отселили. Вероятно, после новой информации о расселении работы временно остановят, чтобы дать жильцам время на переезд.

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Источник: причину обрушения подъезда дома в Магнитогорске могут огласить на этой неделе

И это может оказаться не «просто бытовой газ». Прошло две недели с момента обрушения пролета в доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Под завалами погибли 39 человек. Но официально причина трагедии не названа, что по современным меркам оперативности выглядит довольно странным. (далее)