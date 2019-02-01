Психиатры объяснили, почему выпустили из лечебницы челябинского «врача-вампира», убившего друга 20 лет назад

О Борисе Кондрашине, который 20 лет назад убил друга и попал вместо колонии в психиатрическую лечебницу, знавшие его люди отзываются неоднозначно.

— Странным был, сатанистом. Общался с духами и пил кровь, — вспоминают его одноклассники.

— Очень любознательный. Любил химию, биологию. И хотел, как отец, стать врачом, — говорит бывший классный руководитель.

Как «врач-вампир» из Челябинска оказался на свободе и устроился на работу психиатром 00:00 00:00

И карьера Бориса, наверное, пошла бы в гору, не соверши он то преступление. За несколько дней до выпускного Кондрашин позвал к себе в гости одноклассника, а там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Позже он признался следователям, что это был ритуал, чтобы получить силу жертвы. В народе Бориса тогда прозвали Дракулой с Сельмаша.

20 лет назад Борис убил одноклассника. Фото: соцсети.

На суде его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Освободившись, он все-таки воплотил в жизнь мечту — купил диплом и устроился на работу. Специальность выбрал знакомую — психиатрия. На одном из приемов в районной поликлинике его опознали бывшие одноклассники.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УБИЙЦ-ПСИХОПАТОВ ВЫПУСКАЮТ ИЗ ЛЕЧЕБНИЦЫ

— История криминальная однозначно. У этого парня не было даже малейшего шанса стать врачом легально! — заверили газету «Комсомольская правда» — Челябинск» представители медицинского сообщества.

Вероятность того, что человек с таким прошлым мог вылечить психическую болезнь, крайне мала. Как правило, такие тяжелые расстройства преследуют пациентов всю жизнь. Тем не менее, их выпускают на волю.

— Таких пациентов лечат очень долго, годами. И выпускают, когда станет понятно, что риска для окружающих нет. Состояние человека оценивают комплексно. Самые очевидные показатели улучшения: проходят галлюцинации, бред. При этом далеко не каждый даже к выписке осознает, что совершил что-то плохое, страшное, — говорят психиатры.

Выйдя из клиники, человек обязан раз в полгода наблюдаться у врача. Чем тяжелее преступление человека, тем дольше срок. Убийцам обычно назначают пожизненное наблюдение у психиатров.

ВО ВРАЧИ НЕ БЕРУТ С «УБИЙСТВЕННЫМ» ПРОШЛЫМ

При этом он никогда бы не смог стать врачом. Если бы Кондрашин и устроился на работу на свободе, то на такую, где нет риска причинить вред другому человеку.

— С отметкой о принудительном лечении не принимают в медицинские вузы. После принудительного лечения человек не может закончить медицинский институт, а тем более стать врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом, врачом-наркологом! — говорят наши эксперты.

В виртуальном кабинете доктора, специализирующегося, согласно анкете, на терапии и психиатрии-наркологии, красовались сертификат и удостоверение о повышении квалификации, полученные соответственно в 2016 и 2018 годах.

Судя по всему, Борис Кондрашин попросту хорошо изучил отклонения психики на примере себя и друзей по палате. Так он ощутил себя подготовленным к такой работе. И ведь что удивительно: на работе его хвалили. А необходимую информацию о лечении пациентов можно было легко получить с медицинских форумах, на которых он регулярно сидел.

Известно, что Кондрашин успел поработать в трех поликлиниках. Ни в одной из них к реальному лечению его не допускали из-за испытательного срока. Он мог только консультировать пациентов, пытающихся завязать с вредными привычками.

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В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

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