Следственный комитет задержал врача-вампира из поликлиники Челябинска за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-01T09:18:03+03:00

В 2000 году Борис убил одноклассника и расчленил его.

Также его обвиняют в использовании поддельного диплома

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Следственный комитет задержал 36-летнего врача, который работал в поликлинике Ленинского района Челябинска. Борис Кондрашин 20 лет назад жестоко убил одноклассника и попал в психбольницу. Но оттуда его отпустили и маньяк продолжил обычную жизнь и даже устроился доктором в поликлиники Ленинского района.

— Мужчина задержан за хранение наркотических средств и использование подложного документа — диплома о высшем образовании. С ним он устроился на работу. Когда факт подделки вскрылся, дома у него провели обыск и нашли наркотики, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По просьбе следствия суд отправил Кондрашина в изолятор.

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В школе, где учился Кондрашин, с журналистами «КП — Челябинск» не захотели разговаривать. Узнав, о ком мы хотим спросить, директор поспешила закончить разговор. Но мы нашли человека, который был готов говорить. (продолжение)

Врач из Челябинска оказался убийцей, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU