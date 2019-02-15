Ванечка Фокин, выживший под завалами рухнувшего в Магнитогорске подъезда, вернулся домой из Москвы

45 дней назад 10-месячного Ваню Фокина экстренно доставили в клинику доктора Рошаля в Москве в очень тяжелом состоянии. Малыш выжил на 30-градусном морозе под бетонными обломками рухнувшего от взрыва подъезда дома в Магнитогорске. В себя он пришел на Рождество: узнал маму. А потом восстановление пошло быстро.

Врачи столицы сделали чудо: избежали ампутации сломанной в нескольких местах и обморожено ножки; восстановили все функции организма. Ребеночек полностью здоров и развивается, согласно возрасту.

16 февраля Ванечке исполнится год. Накануне, как звезду, его провожали всем миром, выписывая с мамой из больницы. Журналистов набежало, как на пресс-конференцию президента. А подарков сколько надарили! Пришли спасатели: Петр Гриценко, извлекший мальчика из-под обломков, подарил Ване форму спасателя, как раз размером на годовалого мальчика.

Малыша встречала целая делегация во главе с папой.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Ранним рейсом в пятницу, 15 февраля, Ваня с мамой вернулся домой. В аэропорту своих родных и дорогих встречал папа Женя. Первым делом он обнял жену и взял сына на руки. Они не виделись ровно полтора месяца.

— Подрос! — только и смог сказать разволновавшийся отец.

А Ваня расплакался. Его тут же унесли в медкабинет аэропорта. Доктор отделения реанимации детской больницы N3 Максим Курятников осматрел малыша:

— Полет перенес отлично. Состояние удовлетворительное.

Кстати, летели они в сопровождении врача-реаниматолога.

Ванюшу облепили журналисты...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Свой первый день рождения Ванечка встретит в кругу семьи, с мамой, папой, старшим братом и многочисленными родственниками. Пока они поживут у родителей Оли. Новая квартира еще не обустроена до конца. Глава семьи купил бытовую технику на кухню, телевизор. Нужен еще диван. Женя ждал жену, чтобы выбрать мебель вместе...

Фокины снова вместе!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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