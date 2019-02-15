2019-02-15T05:44:21+03:00
Общество

Ванечка Фокин, выживший под завалами рухнувшего в Магнитогорске подъезда, вернулся домой из Москвы

В зале прилета аэропорта малыш расплакался
Инна КУМЕЙКОУльяна ШЕВЧЕНКО
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Папа впервые обнял сына за полтора месяца.Папа впервые обнял сына за полтора месяца.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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45 дней назад 10-месячного Ваню Фокина экстренно доставили в клинику доктора Рошаля в Москве в очень тяжелом состоянии. Малыш выжил на 30-градусном морозе под бетонными обломками рухнувшего от взрыва подъезда дома в Магнитогорске. В себя он пришел на Рождество: узнал маму. А потом восстановление пошло быстро.

Врачи столицы сделали чудо: избежали ампутации сломанной в нескольких местах и обморожено ножки; восстановили все функции организма. Ребеночек полностью здоров и развивается, согласно возрасту.

16 февраля Ванечке исполнится год. Накануне, как звезду, его провожали всем миром, выписывая с мамой из больницы. Журналистов набежало, как на пресс-конференцию президента. А подарков сколько надарили! Пришли спасатели: Петр Гриценко, извлекший мальчика из-под обломков, подарил Ване форму спасателя, как раз размером на годовалого мальчика.

Малыша встречала целая делегация во главе с папой. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Малыша встречала целая делегация во главе с папой.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Ранним рейсом в пятницу, 15 февраля, Ваня с мамой вернулся домой. В аэропорту своих родных и дорогих встречал папа Женя. Первым делом он обнял жену и взял сына на руки. Они не виделись ровно полтора месяца.

— Подрос! — только и смог сказать разволновавшийся отец.

А Ваня расплакался. Его тут же унесли в медкабинет аэропорта. Доктор отделения реанимации детской больницы N3 Максим Курятников осматрел малыша:

— Полет перенес отлично. Состояние удовлетворительное.

Кстати, летели они в сопровождении врача-реаниматолога.

Ванюшу облепили журналисты... Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Ванюшу облепили журналисты...Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Свой первый день рождения Ванечка встретит в кругу семьи, с мамой, папой, старшим братом и многочисленными родственниками. Пока они поживут у родителей Оли. Новая квартира еще не обустроена до конца. Глава семьи купил бытовую технику на кухню, телевизор. Нужен еще диван. Женя ждал жену, чтобы выбрать мебель вместе...

Фокины снова вместе! Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Фокины снова вместе!Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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Отец Вани Фокина рассказал, как выбирал новую квартиру в Магнитогорске

Она находится в многоэтажке недалеко от места, где рухнул подъезд их прежнего дома (подробнее).

Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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