В Челябинске сироты написали письмо в Москву Чайке и Бастрыкину

Мы много раз писали о судьбе 55-летнего Игоря Мотыгина. Этот человек положил 22 года жизни на воспитание сирот и детей-отказников. При этом он берет под опеку уже взрослых подростков с самым плохим поведением. Подрастая, некоторые его дети женились, и возвращались поближе к отцу.

Несколько раз сбежавших из детских домов сорванцов он находил на вокзалах, возвращал в приюты, а потом брал их под опеку.

Его «детский дом» находится в селе Октябрьском. Вместе с детьми он живет своим хозяйством — это участке в 20 соток.

ЗАЧЕМ ДЕНЬГИ?

В начале ноября 2017 года Мотыгина обвинили в мошенничестве: он снимал со счетов опекаемых мальчишек деньги. В общей сложности — миллион рублей. Понятно, что на пособие в 8 тыс. руб. на человека ребенка не прокормить, не одеть, не выучить. Но для закона это не аргумент.

После долгих судебных разбирательств, судья отправил дело на дополнительное расследование.

— Теперь Мотыгина обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, — говорит адвокат Николай Кузьменко. — В потерпевших значатся его опекаемые. Но это нонсенс. Они написали письмо генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке и руководителю следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой защитить своего отца. И это заявление приложено к уголовному делу.

Игорь Мотыгин и адвокат Николай Кузьменко.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

— Игорь Мотыгин восстановил утерянные в опеке отчеты о своих тратах на детей, — продолжает адвокат. — Во время повторного расследования судьи Октябрьского района посоветовала следователям отнять от суммы те денежные средства, на которые Мотыгин предоставил справки. Но после доследования мне вновь объявили ту же сумму, которая фигурировала в начале дела. Зачем?

«МЫ НЕ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИСК»

Мальчишки Игоря Мотыгина, а их по делу проходит четверо, получили на днях уведомление об окончании следственных действий и сразу написали заявление в местное следственное отделение СКР по Троицку:

— Просим Вас прекратить уголовное дело по отношению к отцу, так как к нему никаких претензий не имеем. Деньги тратились на нужды семьи. Об этом отец нас предупреждал, и мы были согласны. Гражданский иск мы поддерживать не будем.

— В конце марта вновь начнутся слушания в районном суде и дело завертится по новой, — вздыхает Игорь Мотыгин. — Будут вызывать моих выпускников прошлых лет. Вот ведь нет нам покоя…

Заявление адвокат приложил к делу.

РЫБКИ, СОБАЧКИ…

Сейчас в хозяйстве Мотыгиных: две собаки, девять кошек да рыбки в аквариуме. За рыбами ухаживает 15-летний Кирилл. Мечтает отсадить двух крупных красавиц в отдельный аквариум, чтобы размножались.

Собаками заведует другой Кирилл, растит из них сторожей. Кошки на попечении Димки.

— Поскорее бы закончились эти смутные времена, — мечтает Игорь Анатольевич. — Такое ощущение, что хотят уничтожить нашу. На днях я дозвонился на «горячую» линию, говорил с заместителем руководителя СКР по Челябинской области Константином Мирошниченко. Он меня очень внимательно выслушал и пообещал в ближайшее время ответить. Буду с нетерпением ждать.

В доме есть места и для кошек.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

Вот бы завести золотую рыбку, чтобы желания исполняла.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому не угодил Мотыгин?

— Когда мы узнали, что приемная семья Игоря Анатольевича переезжает в наш район, нас собрали и намекнули, чтобы больше не давать ему детей под опеку, потому что мы с ним намучаемся, — говорит бывшая сотрудница управления социальной защиты населения администрации Октябрьского района. — Однако, характеристики Мотыгина были только положительными. Я потом спросила у Мотыгина, почему у него не складываются отношения с органами опеки. Он сказал: «Да все потому, что я с ними постоянно сужусь и выигрываю все процессы.

Самые значимые суды, по которым Мотыгин таскал чиновников, касались выделения жилья своим опекунам после 18 лет.

Дом семьи Мотыгиных.

КОММЕНТАРИЙ

Начальник отдела опеки и попечительства Евгений Зубенко:

— В качестве кого мы будем участвовать в процессе нам пока не известно. В любом случае, мы будем защищать интересы опекаемых детей. В суде интересы органов опеки будет представлять старший инспектор Вячеслав Шмидт.

Помощник руководителя СКР России по Челябинской области Владимир Шишков:

— Пока нам неизвестно, когда прокурор подпишет обвинительное заключение. Новые обстоятельства будут изучаться и только потом дело отправится в суд.

Воспитанник Димка: "Все будет хорошо!".Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

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