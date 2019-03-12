Гори-гори ясно: как жители загородного поселка зиму провожали да весну встречали

Ой, то не гром гремит, да земля трясется. Это жители «Белого хутора» народную Масленицу встречают, да с боярами танцуют, да соседей ароматными блинами угощают. Издревле говорили: «Все дела хоть отложи, а Масленицу проводи». Как прошли масленичные гуляния «Хуторянские блины» в загородном поселке — в специальном репортаже «Комсомольской правды».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Погода в «Белом хуторе» всегда радует — на улицу гулять зазывает. Аромат блинов, которые неутомимо пекли сотрудники управляющей компании, и задорные песни собрали хуторян на аллее загородного поселка. Директор УК «ЮУ КЖСИ» Александр Витальев поздравил жителей со вторыми по счету масленичными гуляньями и пожелал скорейшего наступления теплой весны. А бояре вместе со скоморохами народ потешали да детишек развлекали.

— А я вот уже с утра блинов напекла, по соседям сходила — всех угостила, — тут же рассказывает местная жительница Алла. — Хорошо тут у нас, все друг друга знают, уважают.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Гостей праздника и соседей потчует и другая хуторянка. Шутка ли: встала еще до рассвета, напекла блинов больше сотни, надела узорный платок — да на улицу. По народному поверью, блинов надо испечь столько, сколько хочешь счастья для себя.

— Больше четырех литров молока на замес ушло! Первый разнос уже раздала, вот второй на подходе. Да вы угощайтесь! Кушайте на здоровье, — потчует хлебосольная Татьяна Кириллова. Мы в «Белом хуторе» на празднике впервые — недавно сюда переехали. Больше всего здесь нравится тишина, приезжаешь сюда после городской суеты и отдыхаешь!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

А вот Екатерина Парневова с дочкой соорудила из блинов куклу — Весны-красны символ.

— Эта нарядная девушка символизирует женственность и красоту, — говорит хуторянка. — Мы очень любим праздники в «Белом хуторе», заселились сюда в августе прошлого года. А переехали сюда специально, чтобы жить на чистом воздухе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

По традиции проводы зимы отмечают широко и весело. На гулянья собрались все жители загородного поселка, да не одни, а еще и гостей с собой позвали. Гости понаехали не только из Челябинска, но и из других городов Южного Урала.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

— Я приехала к детям в гости из Магнитогорска. Очень нравится здесь бывать — как в санатории. А праздник какой хороший. Пойду с гармонистом частушки спою, — говорит мимоходом Валентина Ивановна и тут же начинает.

— Пятый блин я слопала,

На мне юбка лопнула.

Пойду юбку зашивать,

Чтобы есть блины опять.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Вот уж жители на команды поделились, в хороводы собрались. «Прянички» и «Бублички» принялись соревноваться, чей хоровод крепче да кто канат перетянуть сможет. К детишкам подключились и мамы, и папы, а все равно победила дружба да добрососедство.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Какие же хуторяне без веселых песен? Всем микрорайоном станцевали да частушками народ позабавили.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Одними зрелищами сыт не будешь — у столов очередь за угощениями. Со сметаной иль с сиропчиком, тоненькие да поджаристые — блины здесь на любой вкус да еще и ароматный чай из самовара. Кто же устоит перед такими угощеньями? Не даром на Руси Масленницу называли «Объедухой» и «Блинницей». А двое удальцов решились за звание «Лакомка» побороться, блинами животы набить. Наелись на год вперед! Уважили Масленицу и народную примету соблюли — чем больше блинов, символов Солнца, съешь, тем быстрее теплые дни придут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Конечно, без блинов Масленица — не праздник. Но и о форме забывать нельзя. Скоморохи на каждом шагу приготовили спортивные забавы. Ребятня испытывает себя в уличной паутине: силу развивают, верхушку покоряют. Самые ловкие в кольцебросе соревнуются, а смекалистые — в громадной Дженге соперников победить пытаются. А взрослые в это время ничем детям не уступают: гирю на счет поднимают, гвоздь в пенек с одного разу вбивают. Да все под сопровождение баяна и заводных, озорных частушек голосистых хуторян.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Встретились нам на празднике и герои репортажей «Комсомолки» — красны девицы — молодые мамы Анна Мишина и Лидия Сайфуллина с ребятней, а также добрый молодец Олег Маэстро.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Зиму в «Белом хуторе» пытаются растопить не только песнями, плясками и забавами, но и настоящим огнем. Собрались ребята и взрослые возле холма — настала пора с зимой прощаться — чучело сжигать. Всполыхнуло чучело ярким пламенем, да и сгорело враз. Проводили зимушку криками «гори-гори ясно», такие жаркие проводы точно растопят снег — совсем скоро ласковая весна придет и теплые дни с собой принесет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Широкая масленица в «Белом хуторе» прошла жарко и весело. А какой праздник без подарков? В финале гуляний среди жителей разыграли лотерею. Счастливчикам достались сертификаты на изготовление фотокартины на натуральном холсте и уникальных интерьерных часов из стекла от магазина «ДомИнтерьер», мастер-классы по приготовлению эксклюзивных блюд от кулинарии Parmesun и бесплатное посещение уроков в студии танцев и фитнеса Bella Vita. К слову, совсем скоро эта школа откроется в «Белом хуторе», поэтому заниматься йогой, стретчингом, балетом, учиться современным танцам и учить всему этому своих деток жители смогут, не покидая родной микрорайон.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

И комсомольский корреспондент блинов наелся, вдоволь повеселился, напелся и наплясался до упаду. Как здорово, как вкусно и по-семейному, когда Масленица на дворе!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Впереди у жителей «Белого хутора» еще много праздников и развлечений. Хорошо отдыхать, когда с соседями лад да на дворе красота!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Загородный квартал «Белый хутор»

Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ»

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