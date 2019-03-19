2019-03-19T20:23:25+03:00
Общество

Борис Дубровский ушел в отставку: саммиты ШОС и БРИКС и сговор на торгах по строительству дорог

Чем хорошим и не очень запомнился губернатор Челябинской области
Инна КУМЕЙКО
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Борис Дубровский ушел в отставку.Борис Дубровский ушел в отставку.
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В ноябре 2018 года Борис Дубровский объявил о своем желании идти на второй срок. И уточнил:

— Мне нужна поддержка жителей региона и региональной элиты. Что касается поддержки Президента Путина, это непременное условие.

Однако сегодня стало ясно: поддержку первого человека страны глава региона не получил... Возможно, на этом политическая карьера Бориса Александровича не закончится. А, может быть, он займется предпринимательством, или вернется на родной завод. Неизвестно. А пока есть повод вспомнить заслуги экс-губернатора.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора

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РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ...

Челябинцы уже привыкли жить среди потоков грязной воды после дождя и гор черного снега после снегопадов. Привыкли лавировать между потоком автомобилей и ездить на раздолбанных маршруток. Однако Дубровский решил положить этому безобразию конец:

- Требуется озеленение, обновление общественного транспорта, закрытие свалки в Челябинске. Но мы пройдет эту дорогу, - пообещал губернатор и пригласил к нам архитекторов из Москвы. Повод для большого ремонта - саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году.

Теперь эта нелегкая работа встанет на плечи его преемника.

...И КАРАБАШ ТОЖЕ

По решению Дубровского 200 млн руб. пошли на проектирование и строительство нового русла реки Сак-Элга, что текла через отвалы Карабашского медеплавильного комбината. Воды реки больше не понесут тяжелые металлы с отвалов в Аргазинское водохранилище, питающее Шершни.

ОСВОБОДИЛ ОБЛАСТЬ ОТ БАНКОВСКОЙ КАБАЛЫ

В 2014 году бюджет области потратил 1,8 млрд руб. на обслуживание банковских кредитов. Прошлый год мы закрыли без долгов.

— Есть ресурсы для развития области. Есть деньги на остатках, мы теперь зарабатываем на депозитах. Все эти ресурсы направим на развитие области, - пообещал Дубровский.

А теперь не очень хорошие воспоминания...

ВИНОВАТ В СГОВОРЕ?

18 марта Федеральная антимонопольная служба по сути обвинила Дубровского в том, что он препятствовал конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, продвигая интересы компании АО «Южуралмост». Пресс-служба правительства Челябинской области ответила:

- Мы обратимся в арбитражный суд Москвы и оспорим решение, вынесеннное ФАС. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту.

РЕЖИМ ЧЕРНОГО НЕБА

Это, конечно, главная «заслуга» губернатора. Народ отметил, что раньше такого не было, чтобы смог стоял более ста дней в году. Однако, заслуга Дубровского в том, что он продавил на федеральном уровне продавливал закон о квотировании выбросов. Проще говоря, губернатор хотел сделать так, чтобы норматив выбросов был понижен в разы и соблюдение этого закона мог бы контролировать не Центр, а сам губернатор.

КСТАТИ

Классный руководитель экс-губернатора Челябинской области рассказала «Комсомолке» о своем ученике (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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