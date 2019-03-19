Кто может стать губернатором Челябинской области вместо Бориса Дубровского

19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил президенту обращение с просьбой об отставке. Руководить регионом поставили Алексея Текслера — выходца из министерства энергетики. Осенью на Южном Урале пройдут выборы губернатора. И кроме нового назначенца на них могут заявиться старые тяжеловесы.

«КП — Челябинск» перечисляет тех, кто теоретически мог бы претендовать на кресло губернатора Челябинской области.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора 00:00 00:00

Владимир Бурматов

Пожалуй, самый активный и инициативный депутат Госдумы от Челябинской области. Ранее он занимался образованием, но затем перешел на экологическую повестку.

Ирина Гехт

Ирину Альфредовну неоднократно признавали одной из самых влиятельных женщин региона. В прошлом была министром социальных отношений. Сейчас работает в Совете Федерации.

Валерий Гартунг

Политический тяжеловес, который пробыл в Госдуме шесть созывов. Несмотря на то, что партийные персоналии последнии годы выпадают из информационного поля — прежние уходят, а новые не такие яркие — Валерий Карлович до сих пор известен челябинцам.

Евгений Редин

Первый заместитель губернатора, то есть по факту второй человек в регионе. Выходец с «ММК». Зарекомендовал себя строгим и исполнительным чиновником.

Олег Цепкин

Член Комитета СовФеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Раньше был известным в Магнитогорске депутатом.

Евгений Савченко

Настоящий офицер, генерал южноуральского наркоконтроля, который запомнился челябинцам своей яркой риторикой. Еще в прошлом году он занимал должность министра общественной безопасности, которую якобы делали под него. Ведь после расформирования ФСКН Савченко ушел со службы в органах, а тут ему предложили пусть и не борьбу с криминалом, но все же важную функцию. Но чиновник из силовика не вышел, и он вынужден был сложить полномочия. В губернаторы Савченко сватали прежде всего Telegram-каналы, любящие собирать политические сплетни.

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