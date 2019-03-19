2019-03-19T20:24:10+03:00
Политика

Кто может стать губернатором Челябинской области вместо Бориса Дубровского

До выборов исполнять обязанности будет Алексей Текслер, но есть и другие претенденты
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кто сменит Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области?Кто сменит Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области?
Изменить размер текста:

19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил президенту обращение с просьбой об отставке. Руководить регионом поставили Алексея Текслера — выходца из министерства энергетики. Осенью на Южном Урале пройдут выборы губернатора. И кроме нового назначенца на них могут заявиться старые тяжеловесы.

«КПЧелябинск» перечисляет тех, кто теоретически мог бы претендовать на кресло губернатора Челябинской области.

Борис Дубровский ушел в отставку: что означает его уход с поста губернатора

00:00
00:00

Владимир Бурматов

Пожалуй, самый активный и инициативный депутат Госдумы от Челябинской области. Ранее он занимался образованием, но затем перешел на экологическую повестку.

Ирина Гехт

Ирину Альфредовну неоднократно признавали одной из самых влиятельных женщин региона. В прошлом была министром социальных отношений. Сейчас работает в Совете Федерации.

Валерий Гартунг

Политический тяжеловес, который пробыл в Госдуме шесть созывов. Несмотря на то, что партийные персоналии последнии годы выпадают из информационного поля — прежние уходят, а новые не такие яркие — Валерий Карлович до сих пор известен челябинцам.

Евгений Редин

Первый заместитель губернатора, то есть по факту второй человек в регионе. Выходец с «ММК». Зарекомендовал себя строгим и исполнительным чиновником.

Олег Цепкин

Член Комитета СовФеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Раньше был известным в Магнитогорске депутатом.

Евгений Савченко

Настоящий офицер, генерал южноуральского наркоконтроля, который запомнился челябинцам своей яркой риторикой. Еще в прошлом году он занимал должность министра общественной безопасности, которую якобы делали под него. Ведь после расформирования ФСКН Савченко ушел со службы в органах, а тут ему предложили пусть и не борьбу с криминалом, но все же важную функцию. Но чиновник из силовика не вышел, и он вынужден был сложить полномочия. В губернаторы Савченко сватали прежде всего Telegram-каналы, любящие собирать политические сплетни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Дубровский ушел в отставку: саммиты ШОС и БРИКС и сговор на торгах по строительству дорог

Чем хорошим и не очень запомнился губернатор Челябинской области (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Якутский «праздник непослушания»
Митинги «против миграции» в далеком от Москвы Якутске собрали несколько тысяч разгневанных горожан - это очень много для небольшой столицы Республики Саха. Наш обозреватель Дмитрий Стешин - о том, что же на самом деле произошло
Новости 24
В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского
Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе
В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк
На Таганае выпало рекордное количество снега
В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных
Жителей Магнитогорска удивил кот, открывающий домофонную дверь
На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов
В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму
В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей
Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры
ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Челябинске испекли полутораметровый пряник
Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега
Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале