2019-03-24T11:17:42+03:00
Политика

На что жалуются люди новому врио губернатора Челябинской области в Instagram

Большинство обращений касаются запущенности столицы региона
Андрей АБРАМОВ
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Аккаунт Алексея Текслера в первый день завалили жалобами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАккаунт Алексея Текслера в первый день завалили жалобами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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23 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер завел страницу в социальной сети Instagram. Это первый глава нашего региона, у которого появилась официальная страничка. За первые сутки аккаунт набрал свыше 13 тысяч подписчиков. Но сам Текслер подписался только на четыре страницы: Дмитрия Медведева, правительства России и Челябинской области, а также министерство энергетики. В последнем ведомстве Текслер работал до назначения.

Под единственным постом Instagram, за первые сутки накопилось свыше тысячи комментариев. Люди рассказывают новому главе региона о проблемах, надеясь, благодаря прямому контакту с властью, разрешить сложные ситуации.

Большинство комментариев посвящены вечным темам — благоустройство и экология. Примечательно, что главе всей области жалуются на недостатки Челябинска. Хотя у города есть хозяин — мэр.

— В городе две главных проблемы — экология и мусор.

— Приглашаю в Чурилово. Гарантирую: грязь, лужи, полоса препятствий.

— Наши дороги в дырах и ямах, такое ощущение, что они держались только на неубранном снеге, он растаял — и «асфальт» поплыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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