Сколько зарабатывает Алексей Текслер: врио губернатора Челябинской области отчитался о доходах

Врио губернатора Челябинской области указал в декларации о доходах 10 млн 831 тыс. руб. Такую сумму заработал Алексей Текслер в прошлом году, занимая пост первого замминистра энергетики РФ. Также у него в собственности есть квартиры в России и совместная с женой квартира на Кипре.

В пользовании у Текслеров есть дом площадью 330 квадратных метров и квартира в 143 «квадрата».

Сведения о доходах опубликованы на сайте губернатора Челябинской области. По закону, отчитываться должна и супруга главы региона. Согласно декларации, Ирина Текслер заработала всего 300 рублей за 2018 год.

В одном из интервью Алексей Текслер признавался, что у жены был бизнес в Москве — фитнес-центр. Но ей пришлось его продать. Тем не менее, вряд ли выручка с продажи фитнес-центра составила такую маленькую сумму. Очевидно, от бизнеса Ирина Текслер избавилась раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698203" frameborder="0"></iframe> Королева красоты стала первой леди Челябинской области.Рассказываем о жене врио губернатора Алексея ТекслераАндрей АБРАМОВ

Помимо недвижимости в России и на Кипре, у семьи врио губернатора есть две машины. Это элитные иномарки Range Rover и Honda FR-V.

К слову, предшественник Алексея Текслера Борис Дубровский перед назначением на пост врио губернатора декларировал годовой доход порядка 360 млн руб. То есть, в среднем он зарабатывал около 1 млн руб. в день, будучи генеральным директором ММК.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ТЕКСЛЕРА

И.о. первого вице-губернатора Евгений Редин — 18,5 млн руб. Его жена — 1,3 млн руб.

И.о. замгубернатора Сергей Сушков — 6,4 млн руб.

И.о. замгубернатора Сергей Шаль — 10,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Руслан Гаттаров — 3,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Евгений Голицын — 4,3 млн руб. Его жена — 481 тыс. руб.

И.о. замгубернатора Вадим Евдокимов — 4,2 млн руб. Его жена — 2,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Олег Климов — 4,8 млн руб. Его жена — 760 тыс. руб.

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