2019-05-09T07:37:06+03:00
Политика

Сколько зарабатывает Алексей Текслер: врио губернатора Челябинской области отчитался о доходах

Сколько квартир есть у главы региона и на чем ездит его семья
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Текслер заработал почти 11 млн руб. за прошлый год.Алексей Текслер заработал почти 11 млн руб. за прошлый год.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Врио губернатора Челябинской области указал в декларации о доходах 10 млн 831 тыс. руб. Такую сумму заработал Алексей Текслер в прошлом году, занимая пост первого замминистра энергетики РФ. Также у него в собственности есть квартиры в России и совместная с женой квартира на Кипре.

В пользовании у Текслеров есть дом площадью 330 квадратных метров и квартира в 143 «квадрата».

Сведения о доходах опубликованы на сайте губернатора Челябинской области. По закону, отчитываться должна и супруга главы региона. Согласно декларации, Ирина Текслер заработала всего 300 рублей за 2018 год.

В одном из интервью Алексей Текслер признавался, что у жены был бизнес в Москве — фитнес-центр. Но ей пришлось его продать. Тем не менее, вряд ли выручка с продажи фитнес-центра составила такую маленькую сумму. Очевидно, от бизнеса Ирина Текслер избавилась раньше.

Королева красоты стала первой леди Челябинской области.Рассказываем о жене врио губернатора Алексея ТекслераАндрей АБРАМОВ

Помимо недвижимости в России и на Кипре, у семьи врио губернатора есть две машины. Это элитные иномарки Range Rover и Honda FR-V.

К слову, предшественник Алексея Текслера Борис Дубровский перед назначением на пост врио губернатора декларировал годовой доход порядка 360 млн руб. То есть, в среднем он зарабатывал около 1 млн руб. в день, будучи генеральным директором ММК.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ТЕКСЛЕРА

И.о. первого вице-губернатора Евгений Редин — 18,5 млн руб. Его жена — 1,3 млн руб.

И.о. замгубернатора Сергей Сушков — 6,4 млн руб.

И.о. замгубернатора Сергей Шаль — 10,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Руслан Гаттаров — 3,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Евгений Голицын — 4,3 млн руб. Его жена — 481 тыс. руб.

И.о. замгубернатора Вадим Евдокимов — 4,2 млн руб. Его жена — 2,8 млн руб.

И.о. замгубернатора Олег Климов — 4,8 млн руб. Его жена — 760 тыс. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько зарабатывают чиновники мэрии Челябинска

Владимир Елистратов и его заместители отчитались о доходах за 2018 год. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вячеслав Никонов - об идее вывести в Киеве «Бессмертный полк» жертв сталинских репрессий: 9 мая для Зеленского станет «моментом истины”. С кем он выйдет на улицы и выйдет ли?
Об этом глава Комитета Госдумы по науке и образованию, президент Фонда "Политика" - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Новости 24
Погода на День Победы 9 мая 2019 года в Челябинске: горожан предупреждают о жаре под +30 градусов
Новое землетрясение случилось в Челябинской области
В Кургане эвакуируют деревню из-за угрозы уничтожения
В Челябинске запретили купаться на пляжах
Плита мемориала ко Дню Победы упала на ребенка в Курганской области
В «Тракторе» сформировали новый тренерский штаб
Студенты Челябинска узнали о перспективах работы в Сбербанке
По закрытому пляжу на озере Увильды в Челябинской области проведут публичные слушания
Иномарка перевернулась в Челябинске после выезда на встречку
В Челябинске продавали наркотические медпрепараты всем желающим
Троллейбус парализовал движение в центре Челябинска
Названы самые состоятельные депутаты Челябинска
КамАЗ насмерть сбил велосипедиста в Челябинской области
В новый состав «Трактора» вернулся еще один челябинец
Решили пожарить шашлыки и едва не спалили село: в Челябинской области продолжается череда огненных трагедий
Жительница Челябинской области обратилась к экстрасенсам, чтобы найти пропавшего сына
В Челябинской области продают «носки для мутантов»
«Лед растаял — можно купаться»: в Зауралье дети открыли плавательный сезон в начале мая
В Озерске трех бельчат-сирот выкармливают козьим молоком из бутылочки
В Челябинской области осудили двух бывших силовиков
В Курчатовском районе Челябинска горит частный дом