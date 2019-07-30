Пару из Челябинска, собравшую миллион за сутки на операцию еще не родившемуся ребенку, обвинили в мошенничестве

Алексей и Алена Романенко продолжают бороться за здоровье своей еще не родившейся дочки. Врачи нашли у крохи патологию — спинномозговую грыжу и разделение спинного мозга. И сразу сказали — девочка дееспособной вряд ли будет.

Но в Германии успешно делают внутриутробные операции, которые могут помочь челябинской крохе родиться здоровой. Правда, стоит операция миллион рублей.

У ребят таких денег нет. Алексей работает тренером, Алена — в декрете. Будущие родители попросили помощи в соцсетях. Нашлось много неравнодушных сердец из разных городов мира. За один день они собрали для Романенко нужную сумму.

Снимок УЗИ. Фото из семейного архива.

ОТКАЗАЛИ В ВИЗЕ ДВА РАЗА

Ребята сразу стали готовиться к поездке. Медлить было нельзя, операцию делают до 25 недели беременности, а Алена была на 21-ой.

С клиникой уже была договоренность, медики ждали ребят. Но произошло непредвиденное — въезд в Германию супругам запретили. Причем в визе отказали дважды.

— В первый раз мы запросили визу на большой срок — на полтора месяца, до 31 августа: с учетом восстановления, или если вдруг возникнут какие-то осложнения. Забронировали отель, но бронь ставится максимум на 30 дней. В отказе написали, что непонятно, где мы будем жить, где находиться, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Алексей.

Получив отказ, супруги вновь подали документы на медицинскую визу — уже на срочную.

— Мы созвонились с врачом, и он прописал в приглашении для посольства срок пребывания до 31 июля. Это было впритык, но иначе никак. Рассматривали заявление на визу очень долго. И снова получили отказ. В нем было написано — «не представилось возможным подтвердить ваше намерение покинуть территорию государств-участников до истечения срока действия визы». Они подумали, что мы хотим остаться в Германии…

Пара делает все возможное, чтобы их дочка родилась здоровой. Фото из семейного архива.

КРОХУ ПРООПЕРИРУЮТ В РОССИИ

Внутриутробную операцию делать было уже поздно. Супруги вернулись в национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, где ранее проходили обследование. Здесь их дочке сделают операцию сразу после рождения.

Сейчас Романенко пытаются получить на нее квоту, чтобы лечение провели за счет государственных средств.

— Алена разговаривала с врачом по поводу оплаты, но гинеколог сказала: «А с чего вы вообще взяли, что мы с вас будем брать деньги?». Они настроены на то, чтобы вылечить дочь бесплатно.

Из собранных денег Романенко потратились на билеты в Санкт-Петербург и обратно, а также на оформление визы. Остальные деньги, если они не понадобятся, Алена и Алексей отдадут в семью, которая столкнулась с такой же трудностью.

ГОТОВЫ ОТЧИТАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

Несмотря на то, что ребята ведут отчет в соцсетях со снимками всех документов, билетов и прочего, у некоторых пользователей появились сомнения в правдивости истории. Они назвали пару мошенниками.

— Неприятно, конечно. Но это на их совести. Мы всем отвечаем. Нет ни одного проигнорированного сообщения. Готовы отчитаться за каждый рубль. Мы не обижаемся на тех, кто пишет негатив. Хотим пожелать им, чтобы у них такой ситуации никогда не случилось. А если вдруг такое произойдет в их жизни, и мы будем об этом знать, по мере возможности, поможем.

Сейчас Романенко в Челябинске. Роды должны быть в конце октября, начале ноября.

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