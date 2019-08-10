5 чиновников Челябинска, которых должны уволить

После смены власти начали увольнять чиновников челябинской мэрии. Ушли главный по сносу киосков, ответственный за дороги, переходы на площади… Неудивительно! Город не просто стагнирует последние годы, а деградирует по наклонной.

На радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) мы опросили слушателей, кого еще из чиновников необходимо уволить. На основе их отзывов мы составили злой антирейтинг.

Владимир Алейников

Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству

Лучи ненависти ему давно шлет прогрессивная общественность. В чиновничестве он 31 год и это не тот случай, когда человека стоит держать ради большого опыта. Адепт идеи «дорожной революции», которая уничтожила деревья, тротуары и создала парковочный коллапс в центре Челябинска.

Владимир Алейников — старожил администрации Челябинска. Фото: cheladmin.ru

Он же подписал спорный документ о строительстве двух подземных переходов на Кирова. Проект стоит 750 млн рублей.

Алейников отвечает за пассажирские перевозки. Назвать челябинские автобусы, маршрутки и электротранспорт — современным транспортом — язык не повернется.

Владимир Жучков

Начальник управления благоустройства

Мало нам было некошеных газонов, грунтовых дорог и ям на тротуарах. Этим летом весь Челябинск заполонили разрытые котлованы, которые делают для опрессовки.

Владимир Жучков (слева) сам выходит на показательные субботники, но город от этого благоустроеннее не становится. Фото: cheladmin.ru

Разрешение на раскопки выдает как раз управление благоустройства. Вместо того, чтобы требовать от коммунальщиков укладываться в срок, разрешение безвольно продлевают.

Сергей Репринцев

Замглавы Челябинска по вопросам градостроительства

Градостроительной политикой в администрации он занимается четвертый год. При этом профильное образование получил лишь в прошлом году. В молодости учился на специальности «Промышленная электроника».

Сергей Репринцев, ответственный за градостроительную политику Челябинска.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главная претензия к его ведомству — это план застройки Челябинска. В центре пустыри, окраины застроены некачественным жильем без всякой инфраструктуры. Кто-то скажет, что это все было и до Репринцева. Это так. Но за время его работы ничего не изменилось

Николай Ющенко

Главный архитектор Челябинска

Если вбить имя этого чиновника в поисковик, то первой же вылезет статья челябинского краеведа, который годами бьется за скудное историческое наследие Челябинска. Ющенко там называется «главным специалистом по уничтожению истории».

Николай Ющенко.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В администрации он уже 14 лет. По городу до сих пор раскидано уродливое ассорти из остановок всех мастей, вместо нормальных зданий строят короба под магазины.

Дмитрий Холод

Главный по челябинским автобусам

Как к депутату никаких претензий к Дмитрию Витальевичу нет. Непонятно другое: почему выпускник военного училища вдруг возглавил автобусное предприятие, которое находится в глубочайшем кризисе?

Дмитрий Холод занимается не только важной законотворческой работой, но еще и ведет работу с избирателями. Когда ж еще руководить автобусным предприятием?Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вы бы кого отправили в отставку?

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