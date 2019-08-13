«Спасла вредная привычка»: как четыре дня выживали в лесу в Челябинской области заблудившиеся женщина с ребенком

Анастасия Силкова из Миньяра 9 августа собралась по ягоды. В здешних лесах как раз созрела черника: из нее можно накрутить варенье или продать следующим через Миньяр путешественникам из Башкирии в Челябинскую область.

Чтобы было веселее, женщина взяла с собой семилетнюю племянницу Олесю. Та как раз скучала дома с бабушкой. Парочка отправилась на окраину Миньяра — здесь уже много лет стоит татарское кладбище, за которым начинается дремучий лес. Впрочем, заблудиться Анастасия не боялась — с детства ходила по этим местам.

Вроде не так далеко была дорога, но в дремучем лесу ее гул не было слышно.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Но в тот день спутницы так увлеклись сбором ягод, что оказались в лесной чаще. Моросил дождь, кругом никого. А леса здесь хоть и дивно красивые, но дремучие. Телефон не ловил.

— Они нашли пещеру и ночевали там несколько дней. У Анастасии есть вредная привычка. Она курит, поэтому с собой у нее была зажигалка. Удалось натаскать валежника и развести костер. Хотя почти все дни шел дождь и все в лесу было сырое, — рассказала КП-Челябинск близкая подруга семьи.

Маршрут потеряшек.Фото: Андрей АБРАМОВ

Мать Олеси в первый же день позвонила в полицию. Но по-настоящему масштабные поиски начались лишь днем 11 августа. Кроме экстренных служб в Миньяр съехались десятки волонтеров движения «Лиза Алерт».

В поиска участвовали около 140 человек.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— Приехали из Челябинска, Башкирии, Екатеринбурга. Собирались только опытные — те, у кого был опыт поиска в лесу. Во время поисков были замечены следы медведицы с медвежонком, — рассказала региональный представитель поискового отряда Лина Есенина.

Ранним утром 12 августа Анастасия предприняла последнюю попытку включить разряжающийся мобильник. Неожиданно появился сигнал и женщина набрала службу спасения. Но долгого разговора не получилось: батарейка предательски сдохла.

Поисковики не работали лишь глубокой ночью, когда шел дождь.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— Все что она успела сказать, что они видели два ручья и четыре лесных дорожки. На фоне было слышно, как плакал ребенок, — поделились знакомые.

Приходилось пробираться через дебри.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Мать Олеси вместе с друзьями также участвовали в поисках. В итоге она и нашла заплутавшую сестру с ребенком. Вскоре подоспели сотрудники МЧС. Олесе тут же вручили большое яблоко, на которое накинулся изголодавшийся ребенок. А после увезли на осмотр в больницу.

Пещера, в которой укрывались тетя с племянницей, расположена неподалеку от деревни Волково. Это примерно в 5 км от Миньяра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725503" frameborder="0"></iframe> Заблудившихся женщину с ребенком отыскали в лесах под Миньяром.

— Девочка в Аше, она сильно напугана. С ней работают психологи. Обоих сильно искусали насекомые. Анастасию врачи отпустили домой. Сестра ее, конечно, чуть не прибила… — рассказали друзья семьи.

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