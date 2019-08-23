5 причин не ходить на бой Ковалев – Ярд в Челябинске

За пару дней до боя Ковалев — Ярд в столице Южного Урала начался билетный ажиотаж. Журналистов одолевают звонками — достаньте проходку, в соцсетях желающие попасть в ледовую арену «Трактор» ищут пути прорыва на громкий поединок.

Скорее всего, перед началом вечера профессионального бокса возле арены будут сновать перекупщики, предлагать билетики на Крашера по завышенному ценнику.

Ажиотаж понятен. На ринг выйдет наш земляк Сергей Ковалев. Будет отстаивать чемпионский титул в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в бою с дерзким британцем Энтони Ярдом.

Бой Ковалев – Ярд пройдет в Челябинске 24 августа.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Ковалев. 36 лет. Рост 183 см. Родился в Копейске. Жил в Челябинске. Первый бой на профессиональном ринге провел в 2010 году. Чемпион мира по трем версиям мирового профессионального бокса. 37 боев, 33 победы (28 нокаутов, 3 поражения, 1 ничья). Является лидером среди боксеров-профи по количеству побед в боях за чемпионские титулы. С семьей проживает в США (штат Флорида).

Энтони Ярд. 28 лет. Рост 183 см. Родился в Лондоне. Первый бой на профессиональном ринге провел в 2015 году. 18 боев, 18 побед (17 нокаутов).

На бой придут 9 тысяч зрителей. Все билеты раскуплены.

Но если вы не попали на это шоу, расстраиваться не нужно. Редакция КП-Челябинск нашла пять причин, оправдывающих ваше отсутствие в этот вечер возле ринга.

Показательная тренировка у ЛА «Трактор» собрала сотни болельщиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1. УДАР ПО КАРМАНУ

Самая дешевая проходка на крайние сектора — 1700 рублей. За места в партере и на центральных секторах — от 10 до 20 тысяч рублей. А билетов в VIP-ложу вообще не было в открытом доступе на сайте продаж.

2. ВСЕ ТОНКОСТИ НЕ УВИДИТЕ

Смотреть боксерские поединки в зале — это вам не у телевизора с пивом и чипсами возлегать. Здесь нужно хорошее зрение, а лучше бинокль. Иначе вы не увидите все тонкости бокса. Особенно, если сидите на крайних секторах или верхних рядах. Да и в партере обзор загораживают канаты ринга. Поэтому многие пялятся в экраны, которые развешаны в разных углах зала, или на телекуб под крышей.

3. СИДЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ

Главный поединка Ковалев — Ярд придется ждать часов шесть-семь. Перед этим боем на разогреве выступят еще 10 пар профессиональных боксеров. Они проведут титульные и рейтинговые встречи. Krusher и Ярд выйдут на ринг примерно в 23.25. Это время трансляции указал Первый канал. Надо будет вписаться в график. Вот вам и полночь уже, а рядом дивана, как не было, так и нет.

Сынишка Krasherа Саша тоже будет болеть за папу.

4. БЕЗ ГРАДУСА

Цены в буфете далеко не общепитовские. Хот-доги, пироги под 200 рублей, питье от 60 и выше, мороженное — 90. Не забывайте — вызов такси по повышенному ночному тарифу. С пивом на боксерских боях тоже напряг. Его запрещено продавать.

5. БЕЗ СЭЛФИ И АВТОГРАФА

Позаботьтесь о своем здоровье. Представьте, девять тысяч человек собираются в одном месте под крышей арены. Сейчас народ кругом чихаем, из отпусков вернулся, можно и вирус какой-нибудь подцепить. А если захотите с Ковалевым сэлфи сделать, или взять автограф, ваши шансы близки к нулю. После боя он нырнет в раздевалку в окружении охраны, и...

НА ЗАМЕТКУ

Вечер профессионального бокса пройдет в Челябинске 24 августа в ЛА «Трактор». Начало в 17.00. А 23 августа в 19.00 около арены пройдет официальное взвешивание боксеров фото- и автограф-сессия и хип-хоп выступление легенды бокса Рой Джонса -младшего (начало в 19.00).

Энтони Ярд (слева) тоже участвовал в показательном шоу.

КСТАТИ

На недавней пресс-конференции Сергея Ковалева и Энтони Ярда еще раз напомнили, что бой будет показан по Первому каналу, а также еще в 100 странах мира. Права на показ выкуплены ведущими телекомпаниями Канады, Великобритании и США.

В беседе с журналистами было отмечено, что в апреле, когда еще было не ясно, где состоится бой с Ярдом, Сергею Ковалеву лично звонил глава области Алексей Текслер с предложением провести бой в Челябинске.

Ковалев отметил, что он готовится к объединительным поединкам с чемпионами мира по всем четырем версиям профессионального бокса, и с удовольствием выступит на таком турнире. А защита титула чемпиона мира WBO против Ярда — это стратегический шаг.

Для Энтони Ярда предстоящий бой станет первым в России, но это его не пугает. — Мне приятно находиться здесь. Очень красивый город и гостеприимные люди. И я приехал сюда выполнить свою работу и собираюсь наслаждаться присутствием здесь, — сказал Ярд.