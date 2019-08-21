Бой Сергея Ковалева vs Энтони Ярда в Челябинске: Крашер обещал поставить британца на место

Челябинск готовится к бою Сергея Ковалева против Энтони Ярда 24 августа. Действующий обладатель пояса в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) долетел из Москвы до столицы Южного Урала бизнес-классом. В зал прилетов Сергей Ковалев зашел вместе со своим нынешним тренером Джеймсом Макгритом. Чуть позже из самолета подтянулись и несколько его помощников.

Сергей Ковалев с тренером Джеймсом Макгритом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«МЕНЯ ЭТО НЕ КОЛЫШЕТ»

На Krusher'а («Крушитель», прозвище Сергея Ковалева - прим.ред.) сразу «набросился» один из британских журналистов. Дело в том, что соперник Сергея Ковалева, претендент на титул чемпиона мира по версии WBO Энтони Ярд прилетел в Челябинск на день раньше, и успел уже разместить на своих страничках в соцсетях разные провокационные фото. на них он якобы нокаутирует Крашера. А еще называет себя «львом», и полностью уверен в своей победе над Ковалевым. Британского журналиста интересовала реакция Сергей. Тот сдержанно и с улыбкой ответил, что Ярд вовсе не лев, а львенок и он поставит его на место.

— Что делать, как реагировать? Просто буду Ярда перевоспитывать. Такие вещи и «наезды» я спокойно воспринимаю. У меня была куча подобных соперников. Ярд хочет привлечь к себе внимание. Может, и меня раззадорить. Но это его право и его дело. Меня это не колышет, — ответил Сергей Ковалев.

Челябинского боксера «атаковали» журналисты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК СПОРТСМЕН, А НЕ ШОУМЕН

— Сергей Ковалев настроен на бой с Энтони Ярдом в Челябинске больше, как спортсмен, а не как шоумен. У него хороший, большой опыт, и такие высказывая «львенка» его только стимулируют. Я больше, чем уверен, у Ковалева есть своя тактика на бой, и если он будет действовать технично, не полезет в откровенную драку, не будет поддаваться на провокации во время боя, то обязательно победит, — говорит первый тренер Ковалева Сергей Новиков.

Ковалев заявил, что неплохо провел подготовительные тренировочные сборы во Флориде (там он сейчас живет вместе с семьей) и в Москве. Тренировался по два раза в день, но в конце снизил нагрузки до одной тренировки. Занимался без выходных, и сейчас он в прекрасной форме. До боя с Энтони Ярдом Krusher проведет еще парочку легких тренировок в Челябинске.

— Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам, по всему, что меня окружало, пока я жил в Челябинске, — с ностальгической ноткой в голосе заметил Ковалев.

Krusher будет защищать чемпионский титул WBO.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПО РОДНЫМ МЕСТАМ

Из аэропорта Сергей, сгрузив два увесистых чемодана в машину, вместе с Джеймсом Макгритом немного покатался по Челябинску. Обзорная экскурсия прошла по дворам, где когда-то он жил вместе с родителями и братом. Два дома на ЧТЗ — Ленина, 4 и Савина, 6. Правда, гулять по окрестностям не стали. Просто посидели в машине. Ковалев коротко рассказал про свою юность, про то, как жил здесь, как тренировался.

Также Сергей Ковалев попросил всех — и журналистов и друзей-товарищей не беспокоить его звонками и прочими «домогательствами» до боя, который пройдет в арене «Трактор» в субботу 24 августа (начало поединков в 17.00, время местное). Помимо главного боя, состоится еще десять поединков, в том числе и титульных.

Сергей Ковалев сам довез до машины свой увесистый багаж.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, 22 августа у ЛА «Трактор» пройдет показательная тренировка Ковалева и Ярда, а 23-го — официальное взвешивание участников.

Бой Сергея Ковалева против Энтони Ярда в Челябинске состоится 24 августа. Начало поединков в 17:00.

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