«В 12 лет я родился заново»: челябинец без руки катается на сноуборде и водит машину

Челябинец Семен Дунаев будучи подростком он победил рак, но лишился правой руки. Парень, которого не хотели принимать в вуз и заставляли сдавать тесты по физкультуре, занимается плаванием, катается на сноуборде и водит автомобиль. В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) Семен признался, что было самым сложным в борьбе с раком.

Победивший рак Семен Дунаев дал советы онкобольным подросткам 00:00 00:00

САМОЕ СЛОЖНОЕ — ПРИНЯТИЕ

В 2009 году врачи поставили молодому человеку страшный диагноз «остеогенная саркома правой плечевой кости». Перед школьником стоял выбор: умереть или остаться без руки.

— Онкозаболевания бывают разными. В моем случае была показана ампутация. Для меня самое сложное было — принятие болезни, — вспоминает Семен.

Молодой человек рассказывает, что за время болезни осознал ценность семьи и близких — они помогали принять нового себя и всегда были рядом.

Семен окончил спортивный факультет

— Сейчас мне 22 года, и мои ровесники только приходят к пониманию ценности семьи. Думаю, что смог преодолеть рак благодаря родителям и друзьям, а также учителям, проводившим занятия на дому. Семья — это самый большой ресурс для поддержки, — отмечает он. — Я считаю, что она важна в любых жизненных ситуациях. Не важно, болен ты онкологией или нет. Мы все бываем в таких ситуациях, когда один на один не справиться. Ищите силы в ваших близких, окружайте себя людьми, которые вам помогут.

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК

До болезни Семен занимался гандболом и не оставил спорт после лечения. Он начал заниматься плаванием и неоднократно становился победителем соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями. Из-за ухудшения здоровья большой спорт пришлось оставить. Окончив школу, он подал документы на факультет физподготовки ЮУрГУ.

Поступить срезу не удалось. Пришлось вмешаться уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой, которая недавно стала сенатором. Как вспоминают сотрудники аппарата уполномоченного, молодой человек сдал кросс и прыжки, а позже выяснилось, что искать альтернативу стандартным подтягиваниям институт не собирается.

Победив рак, Семен стал помогать другим больным ребятам

— По отношению к себе я не замечал суперпоблажек. Они присутствовали в моей жизни, наверное, в 10% случаев, — признается Семен.

Недавно он увлекся сноубордом и очень доволен своими успехами. В этом году откроет второй сезон.

ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Семен Дунаев принимал участие в «Играх победителей» — специальных соревнованиях для ребят, переболевших раком, а теперь работает там волонтером.

— Чтобы в них поучаствовать, нужно переболеть онкологией, к сожалению. Наблюдаю за детьми, которые каждый год приезжают на соревнования с еще большим интересом. Никто не ограждает их от активности, соревнований, в отличие от больницы, — рассказывает он. — После, когда стал взрослым, мне стало интереснее не участвовать, а помогать. Я решил выдвинуться как волонтер. Поначалу делал то, что необходимо, а затем углубился в спортивную площадку по плаванию.

ЧТО ИНТЕРЕСНО ПОДРОСТКАМ

Недавно Семен Дунаев стал волонтером нового проекта помощи онкобольным подросткам «Молодежка» движения «Искорка».

— Глядя, как происходит реабилитация и помощь, я понял, что для маленьких детей помощи оказывается все больше. И меньше для подростков, которым 14-16 лет, — это уже другая категория, сложнее. Я стал понимать, что то, что мы делаем в «Искорке», для них уже не так интересно. А поскольку я сам болел, то понял, что могу попробовать их понять, — говорит он. — Самая главная особенность — подростки хотят быть самостоятельными. Поскольку у нас это новое направление — впереди много мероприятий. Я очень хочу узнать, чего они сами хотят. Их нужно слушать и прислушиваться к ним.

Совет молодым ребятам от Семена Дунаева:

— Лучше не забывать о своем здоровье и проверять его до того, как все станет плохо. Что касается онкологии, чем раньше она выявляется, тем легче излечивается. Тем, кто уже с этим столкнулся, естественно, — не опускать руки. На сегодня очень хорошая статистика победы над раком. Это не трагедия, а жизненная ситуация. И нужно верить, что она закончится, и надо жить дальше.

Хотите почитать другие истории о смелых челябинцах, которые удивляют стойкостью духа?

У нас они есть!

Жительница Златоуста Елена стала донором для сестры, отказавшись от рождения детей. Совпадение, или знак свыше: незадолго до болезни Ольга купила роман американской писательницы Джоди Пиколт «Ангел для сестры», по которому в Голливуде снят фильм с Камерон Диас. Врачи обнадежили: шанс на выздоровление все-таки есть. Но нужна пересадка костного мозга (далее).

14-летняя челябинка Полина борется с раком и проходит курс химиотерапии, из-за чего пришлось расстаться с волосами. Для девочки устроили фотосессию в новом образе и ее фотографии набирают сотни лайков в Instagram. Компанию ей составил кот породы сфинкс (смотрите, что получилось).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы победили онкологию и хотели бы поделиться своей историей?

Расскажите её нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10