2019-10-28T18:33:38+03:00
Общество

Истории чемпионов и поиск оружия: лучшие моменты соревнований «Лохматый чемпион — 2019»

В Челябинске прошли веселые состязания для собак
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Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Челябинские собачники и их милейшие питомцы в прошедшую субботу, 26 октября, поучаствовали в соревнованиях «Лохматый чемпион-2019». Спортивный праздник, организованный медиахолдингом «Комсомольская правда», прошел в Челябинске впервые.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За звание чемпиона поборолись 15 хвостатиков разных пород, возраста и весовых категорий. Самым маленьким конкурсантом стал пятимесячный шпиц Барни. А самыми старшими — семилетние хаски Амая и такса Гретта.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Конкурсы были продуманы таким образом, чтобы с ними могли справиться и щенки и взрослые собаки. Участники продемонстрировали, как умеют ловить и подносить мячик, уплетать корм на скорость, перепрыгивать через препятствия, слушаться хозяина и находить его в толпе. Еще похвалились талантами: одни знанием команд, а другие умением делать умилительное выражение морды за которую хозяин и вкусняшку даст, и испорченный ковер простит.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Потрудиться пришлось и собачникам. Они должны были показать, как сильно похожи со своими питомцами. Кто-то вставал на четвереньки и пытался спародировать любимца, а кто-то сделал два хвоста на голове, похожие на длинные собачьи уши.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Соревнования прошли на площадке кинологического центра «Локус». Оценивало лохматых строгое жюри: известный ветеринар и зоозащитник, президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян, старший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Челябинской области, лейтенант полиции Ольга Кузьмичева и директор Челябинского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Лидеры определились уже в начале соревнований. Бельгийская овчарка Бьютифул Джесс была первой, кто поймала мячик и принесла хозяину. Джесс отлично знает не только аппортировку, но и другие команды. Ее хозяйка Анастасия Титова — кинолог и дрессирует своего питомца с месяца. В детстве она занималась с Джесс по 4-5 раз в день, перед каждым кормлением. Анастасия готовит питомца к выставкам и соревнованиям. У Джесс уже есть награды с выставок в Челябинске. Впереди у нее еще много побед и титулов!

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще одной яркой участницей стала тайский риджбек Джесси. Она поразила жюри и зрителей своей красотой. Собак такой породы всего две в Челябинске, и обе в семье Бикиных.

— Джесси прекрасно понимает, что она красивая. И во время прогулки буквально красуется перед прохожими и своими сородичами. Как принцесса! А все интересуются: что это за порода, где мы ее купили. В содержании тайские риджбеки очень просты: они без запаха, не аллергенны. Дружелюбные, ласковые, любопытные, игривые собаки. Дома много спят, как кошки. Скоро нам исполнится 10 месяцев и мы начнем участвовать в выставках. На кого равняться у нас есть, мама Джессии — чемпион России, — рассказала хозяйка Наталья Бикина.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В перерывах между конкурсами мастерство дрессировки показали сотрудники кинологического центра ГУ МВД России по Челябинской области. Служебные собаки за несколько минут отыскали спрятанные оружие и наркотики. С такими питомцами у преступников просто нет шансов.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Все лохматые участники получили награды и призы: корма, игрушки, сертификаты на поход в зоосалон и специальную косметику для ухода за шерстью. Подарки четвероногим предоставили партнеры.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Высококачественные корма для лохматых чемпионов вручила компания Aller Petfood. Ее представители не только одарили победителей мешками с кормом, но и во время мероприятия угощали всех любимцев, чтобы они были полны сил и энергии.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Марка Aller Petfood из Дании. Компания уже почти сто лет занимается разработкой и производством кормов. В ассортименте — сухие и консервированные корма для собак и кошек по очень приятным ценам.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сайт компании с описанием кормов ALL DOGS

Группа во «ВКонтакте»

Инстаграм: @allerpetfood_russia

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Интернет-магазин зоотоваров «ЗооЛайф» тоже порадовал участников вкусными и полезными кормами. А еще провел лотерею среди всех желающих, где можно было выиграть любимцу миску, мячик и другие нужные вещицы.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Зоолайф» — качественные зоотовары по низким ценам с доставкой по Челябинску.

ООО «Лайф Трейд» г. Челябинск, ул. Енисейская, 28/1

+7 351 2020122

www.zoolife174.ru

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сотрудники салона «Шерсти.net» бесплатно подстригли коготки хвостатым участникам и дали владельцам консультацию по уходу за собакеном.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В «Шерсти.net» работают опытные мастера, которые наведут красоту вашему любимцу аккуратно, безопасно и качественно. Салон предоставляет следующие услуги:

— уход за шерстью домашних животных любого типа и сложности (стрижки, прочесы, экспресс линька, тримминг);

— подготовка к выставкам;

— гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов);

— профессиональная зоокосметика (в работе и на продажу), одежда для собак, а также обувь, головные уборы и лакомства.

г. Челябинск ул. Университетская Набережная, 64 (р-н Академ Риверсайд)

www.шерсти.net

Группа во «ВКонтакте»

Инстаграм: @ salon_shersti_net_74

Медиахолдинг «Комсомольская правда» также благодарит за помощь в организации мероприятия волонтеров приюта диких и домашних животных «Спаси меня».

Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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