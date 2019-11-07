«С костылем хожу»: возвращение бельгийского бомжа к матери в Челябинск затягивается

Челябинец Анатолий, много лет скитавшийся без документов по улицам Брюсселя, получил новый загранпаспорт неделю назад, но, по словам его матери, бюрократические проволочки продолжаются.

— Он мне сказал, что получил паспорт, отнес его в миграционный отдел, сдал копии на подготовку к поездке, но пока ничего не известно. Он ждет, когда ему скажут, и тогда он мне позвонит, — рассказала журналисту КП-Челябинск мать Анатолия.

Между тем, здоровье старушки ухудшается. У нее порок сердца, недавно она упала и травмировалась.

— Я ногу опять подвернула, упала, сломала. С костылем схожу. Видите, какой возраст, мне нужен уход. Я очень его жду, — отчаянным голосом говорит женщина.

Ранее представители посольства РФ в Королевстве Бельгия прокомментировали, что он может вернуться «в любой момент». Таким образом, остается загадкой: Анатолий не может вернуться в Россию или не хочет?

Связаться с мужчиной не представляется возможным. Даже у матери нет его номера — обычно он звонит ей сам.

Напомним, челябинец уехал за границу в поисках лучшей жизни в «лихие» девяностые, не успев получить паспорт гражданина РФ. Таким образом, он остался без какого-либо гражданства. Известно, что в Бельгии у него была жена, но не совсем понятно, были ли оформлены их отношения официально и пытался ли он легализоваться в Европе.

В средине нулевых семья распалась, а наш земляк не выдержал и сломался. В последние годы он скитался по улицам и приютам Брюсселя. Как удалась восстановить документы, — читайте в нашем материале.

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