В посольстве назвали дату возвращения уроженца Челябинска, затерявшегося в Бельгии

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-07T11:43:30+03:00

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47-летний уроженец Челябинска Анатолий, оставшийся без документов и жилья в Брюсселе, вернется на родину на следующей неделе. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинск в посольстве Российской Федерации в Королевстве Бельгия.

— Возвращение мужчины в Россию запланировано на 11 ноября. Билеты уже куплены, — сообщили в пресс-службе посольства России в Бельгии.

За чей счет мужчина поедет домой, пока не уточняется.

Напомним, неделю назад, 31 октября челябинец получил новый загранпаспорт. Мы созвонились с его мамой, которая сказала, что Анатолий сдал документы в миграционный отдел.

— Я очень его жду. Я ногу опять подвернула, упала, сломала. С костылем схожу. Видите, какой возраст, мне нужен уход, — отчаянным голосом говорит женщина.

Напомним, челябинец уехал за границу в поисках лучшей жизни в «лихие» девяностые, не успев получить паспорт гражданина РФ. Таким образом, он остался без какого-либо гражданства. Известно, что в Бельгии у него была жена, но не совсем понятно, были ли оформлены их отношения официально и пытался ли он легализоваться в Европе.

В средине нулевых семья распалась, а наш земляк не выдержал и сломался. В последние годы он скитался по улицам и приютам Брюсселя. Как удалась восстановить документы, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU