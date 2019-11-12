Конкурс на пост главы Челябинска: мэром хотят стать безработные и пенсионеры
Во вторник, 12 ноября, в Челябинской городской Думе специальная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы города. В списке — 15 соискателей, каждому на выступление отводится 20 минут. К концу дня комиссия определит минимум с две кандидатуры, которые будут представлены для утверждения депутатам гордумы.
Кто в списке кандидатов
— инженер и активист движения «Гражданский патруль» Александр Агарков
— юрист Максим Бакулин
— безработный и активист НОДа Сергей Ворончихин
— безработный Сергей Губанов
— директор дома-интерната из Красноармейского района Виталий Евгеньев
— безработная Ирина Зезюкова
— студент факультета журналистики Денис Ибрагимов
— врип главы города Наталья Котова
— глава Металлургического района Сергей Кочетков
— активист-пенсионер Игорь Медведев
— юрист Василий Московец
— пенсионер Георгий Невский
— юрист Александр Нечепорук
— предприниматель Алексей Фомин
— коммерсант Ярослав Щербаков
За несколько дней до заседания председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Анатолий Векшин, на своей странице в социальной сети Фейсбук предложил горожанам присылать свои вопросы кандидатам.
— На 9.40 утра мне поступило две сотни сообщений: три десятка вопросов, прочее — критика и предложения. Обещаю озвучить самое яркое кандидатам. Еще будем тестировать их на знание федерального законодательства. Ждем креативных предложений по развитию Челябинска, — сказал Векшин перед началом заседания.
«ГОРОЖАНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ ВЛАСТИ»
Одному из участников мероприятия, лейтенанту запаса, юристу Максиму Бакулину, Векшин задал вопрос о том, как бы он исправил негативный имидж Челябинска.
— Горожане не доверяют власти, потому что она не исполняет данных обещаний, — не растерялся кандидат в мэры. — Посмотрите: метро не достроено, планы по проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС сорваны. Я найду инвесторов на достройку метРо и возведу замороженный Конгресс-холл на реке.
«МАШИНЫ ДЫМЯТ СИЛЬНЕЕ ЗАВОДОВ»
Участвует в конкурсе и глава Металлургического района Сергей Кочетков. Он считает, городу нужна экологическая полиция для контроля качества техосмотра автомобилей.
— Экология — с одной стороны, набившая оскомину тема, с другой — одна из важных для города. Предприятия-загрязнители контролируются. Но если мы проедем по городу, увидим огромное количество старых дымящих автомобилей. В масштабах миллионного города это огромные объемы вредных выбросов. Нужен контроль техосмотра авто, — считает Кочетков.
По его мнению, город нуждается в новой стратегии строительства.
— К сожалению, в последнее время Челябинск разрастался вширь, и окраины не обеспечены инфраструктурой. А в центре много ветхо-аварийного жилья. Нужно привлечь инвесторов на снос старого и строительство современного жилья на этом месте, а заодно модернизировать и сети: электро и водопровод.
(Продолжаем следить за ходом опроса кандидатов на нашем сайте)
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ИСТОЧНИК KP.RU