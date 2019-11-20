«Дороже и долго не назначают»: новый агрегатор такси в Челябинске разочаровал горожан

На этой неделе в Челябинск зашел еще один агрегатор такси — «Ситимобил». Народ ждал обострения конкуренции: цены поползут вниз, а сервис станет более привлекательным. К сожалению, ожидания не оправдались.

— Из-за мороза решила утром вызвать такси. Тем, что езжу обычно, поездка стоит 130 рублей. Но машину долго не назначали. Я набрала нового агрегатора. Тут цена была больше на 5 рублей, но девушка-оператор заверила, что такси подадут практически сразу. А через 10 минут оказалось: машина все еще не назначена, — жалуется челябинка Ирина.

Ее коллеги тоже тестировали «Ситимобил», но цена агрегатора была выше, чем у знакомых брендов. Машину даже не стали заказывать.

КП-Челябинск узнала, почему все вышло комом.

ВЫВЕСКА НОВАЯ, А ВОДИТЕЛИ — ТЕ ЖЕ

Агрегатор такси не способен повлиять на сервис, потому что приходит на рынок с пустыми руками.

— Агрегатор — это стол, стул, телефон, женщина, принимающая звонки, и мужчина, который выдает деньги водителям, — рассказывает таксист из Челябинска Василий. — У агрегатора нет своей команды водителей. Он работает с теми, кто уже таксует на рынке, и готов брать дополнительные заказы. А их больше не стало. И свои привычки водители не изменили.

Многие водители сейчас работают одновременно на два-три агрегатора, но на работу выходят по собственному желанию. Если на улице непогода, большие пробки, не чищены улицы, просто хочется остаться дома, водитель может пропустить трудовой день. Иногда это случается массово. В такие дни возить челябинцев некому — машин попросту нет. Ситуацию не спасают даже повышенные тарифы.

— Иногда стоимость поездки поднимают в два или три раза. Но до водителя все равно дойдет какой-то процент. Простые таксисты не обогатятся. А, если застрянешь в какой-нибудь пробке, потеря времени съест всю прибыль, — признается Василий.

ДЕШЕВЛЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ

Снижать цены в Челябинске уже некуда, считают сами таксисты.

— Больше 250 рублей за час таксисту в городе не заработать. Если понизить цены, работать вообще никто не захочет, — утверждает Василий. — В теории агрегатор может понизить стоимость поездки за счет собственной прибыли. Но она небольшая. В итоге скидка для пассажира будет не больше 10 рублей.

ЧТОБЫ ТАКСИ ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ ДИКИМ

При всей доступности такси в Челябинске, у горожан к нему много претензий: зачастую машины грязные и разбитые, приезжают не вовремя, за рулем встречаются наркоманы. А хочется, как в советские времена, чтобы за работой таксопарков следило государство.

— Порядок навести можно. Но для этого нужно признать профессию «таксист»: завести нам трудовые, дать гарантированный оклад, отчислять с нашей зарплаты налоги. Но агрегаторам это невыгодно, потому что такая забота возможно только при повышении цен, — замечает Василий.

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