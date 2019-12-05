«Зарабатывал 100 тысяч, теперь — в 2,5 раза меньше»: как нарастало недовольство таксистов в Челябинске

Грабительские комиссии и низкие тарифы на такси в Челябинске сложились из-за активности самих водителей. Подработать за рулем идут все кому не лень, а значит, приложение должно привлекать больше пассажиров. За счет низкой цены люди пересаживаются с маршруток на такси. Своим мнением о сложившейся ситуации поделился один из водителей, подключенных к популярному сервису.

Откровения таксиста из Челябинска: забастовку не поддерживаю, но работа бесит 00:00 00:00

— Чтобы увеличить количество заказов, агрегатор начал снижать цены. 69 рублей стоит подача машины. Раньше за километр было около 20 рублей, сейчас — шесть рублей. Сейчас я плачу агрегатору и таксопарку 22%, а раньше — в три раза меньше, — рассказал водитель по имени Егор. — Сегодня утром поехал в аэропорт: с 500 рублей осталось 350, а бензина на 150 потратил. Вот тебе и заработок!

По словам мужчины, поездки на такси подешевели с начала года. По его подсчетам, если раньше удавалось заработать в месяц от 100 тыс. рублей, то теперь — максимум 40 тыс. рублей.

— Насколько мне известно, в забастовке принимают участие около 200 водителей. Агрегатор не пострадает — в городе около шести тысяч таксистов. Пострадаете вы, пассажиры, потому что будет повышенный тариф, — добавил Егор.

При этом не все таксисты разделяют пессимистичное настроение.

— Я не в курсе бойкота, сегодня первый день вышел на работу из отпуска, — рассказал таксист из Челябинска Даниил. — Но лично у меня обид на агрегатора нет. Если выполняешь план (3 500 рублей за 12-часовую смену), получаешь 60%. Разве это несправедливо? А в других конторах — 50%. План выполнить реально. Вообще, я работал до этого в другой конторе и получил за месяц 12 тысяч. А здесь 2 100 рублей за смену.

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Челябинск заполонили «рабы-убийцы» за рулем. Таксисты в России объявили забастовку в часы пик: с 16:00 до 20:00 договорились не брать заказы от агрегаторов. Но челябинские таксисты не присоединились к протесту. Что же вынуждает этих людей работать по 20 часов — рассказал водитель одного из таксопарков Вадим. Текст ниже — его монолог. (далее)

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