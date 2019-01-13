2019-01-13T13:11:29+03:00
Общество

В Магнитогорске начали сносить обрушившийся от взрыва подъезд

После строительных работ жильцов уцелевших подъездов могут заселить обратно [видео]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:

В Магнитогорске разделят на два здания дом, где произошёл взрыв.

Изменить размер текста:

В Магнитогорске начался снос обрушившегося подъезда десятиэтажки на Карла Маркса, 164. Гигантские лапы строительных манипуляторов ежедневно громят обвалившиеся части дома. Рано утром 31 декабря на нижних этажах дома произошел взрыв. Обрушился седьмой подъезд. Под завалами погибли 39 человек. По решению местных властей, рухнувший седьмой и соседний восьмой подъезды снесут. Жильцов смежных подъездов на время строительных работ отселили.

Накануне министр строительства РФ, который побывал в Магнитогорске, заявил, что после сноса аварийной части дома его еще раз обследуют. И если целостность образовавшихся двух «новых» многоэтажек не нарушена, жителей снова заселят в дома.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.

Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.

Дом на Карла Маркса, 164 хотят разделить на две части — снести обрушившийся и смежные подъезды. В образовавшемся пролете планируют сделать мемориал. Первые эскизы уже есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатель, вытащивший младенца из-под завалов в Магнитогорске: «Мальчика спасло одеялко»

На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах. (читать далее)

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото. «Мы соскочили, оделись, взяли паспорта и хотели выбежать в подъезд, но в этот момент наш сосед закричал, что там ничего нет за дверью. Намочили тряпки, смотрели в окно из кухни, ждали помощь». (читать рассказ)

Как «Комсомолка» искала наркомана, который мог взорвать подъезд дома в Магнитогорске

Мы опросили выживших свидетелей трагедии. (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Ранее житель Украины поглумился над трагедией в Магнитогорске и запустил "фейк" о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне"
Новости 24
Гость украл у жителя Копейска дорогой смартфон
«Нано-урны» в Челябинске дали сбой
Житель Челябинска посадил машину на цепь
Врачи борются за жизнь мужчины из Челябинска, упавшего с девятого этажа
Аферистка выманила у старушки из Челябинской области деньги, обещая доплату к пенсии
400 килограмм металла украл со двора дома житель Челябинской области
Министр строительства Якушев: 9 и 10 подъезды рухнувшего дома в Магнитогорске тоже надо расселить на время
13 января в Челябинской области ждут усиление ветра
Пятилетний ребенок сломал на горке обе ноги в Челябинской области
Жителей Челябинска ждет предельно теплое воскресенье
В Магнитогорске начинается демонтаж рухнувшего подъезда
Минстрой России: конструкция дома в Магнитогорске позволяет разделить его на две части
Молодой друг сдал украшения взрослой подружки в ломбард и прокутил деньги в Челябинской области
За дрожжи и сигареты задержанные преступники брали на себя чужие дела
Челябинск получит 1,5 миллиарда на развязки
За пострадавшего при взрыве в Магнитогорске таджика дышит аппарат
100 миллионов на мусор: города и районы области получат на новые контейнеры
Судебный пристав из Челябинской области взял у должников деньги и забрал себе
Налетчики заперли жительницу Челябинска в ванной и вынесли из дома технику
«Никакой налички»: в Минстрое Челябинской области рассказали о том, как будут покупать квартиры магнитогорцам, лишившимся крова из-за взрыва
В Тургояк сливают фекалии
За новогодние праздники в Челябинске раскрыто восемь убийств
В Челябинске предприниматель задолжал сотрудникам почти миллион и хранил боеприпасы