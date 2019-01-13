В Магнитогорске начали сносить обрушившийся от взрыва подъезд

В Магнитогорске начался снос обрушившегося подъезда десятиэтажки на Карла Маркса, 164. Гигантские лапы строительных манипуляторов ежедневно громят обвалившиеся части дома. Рано утром 31 декабря на нижних этажах дома произошел взрыв. Обрушился седьмой подъезд. Под завалами погибли 39 человек. По решению местных властей, рухнувший седьмой и соседний восьмой подъезды снесут. Жильцов смежных подъездов на время строительных работ отселили.

Накануне министр строительства РФ, который побывал в Магнитогорске, заявил, что после сноса аварийной части дома его еще раз обследуют. И если целостность образовавшихся двух «новых» многоэтажек не нарушена, жителей снова заселят в дома.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684978" frameborder="0"></iframe> Груда камней на месте жилого подъезда в Магнитогорске.Продолжаются спасательные работы на месте взрыва в Магнитогорске. Съемка с квадрокоптера

Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.

Дом на Карла Маркса, 164 хотят разделить на две части — снести обрушившийся и смежные подъезды. В образовавшемся пролете планируют сделать мемориал. Первые эскизы уже есть.

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