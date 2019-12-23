«Похоже на фиктивный барк»: люди поставили под сомнение рассказ мигранта, потерявшего родных во время взрыва в Магнитогорске

Неожиданное заявление уроженца Таджикистана Шухрата Ульфатова, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске, что погибшие дети их мать — семья брата, вызвало бурный отклик в комментариях. Отметим, что за судьбой мигранта который до последнего не знал о том, что его близкие погибли, следила вся страна.

Во время подготовки материала к годовщине трагедии Шухтрат удивил журналистов КП-Челябинск неожиданным заявлением:

— Это дети брата. Тогда он уехал в Южную Корею на два месяца, попросил присматривать за ними. Я переехал в их квартиру и был с ними в момент трагедии. Вообще я женат, у меня русская жена, все документы есть. В оперативном штабе думали, что Раджабмо — моя жена, а ее дети — мои дети.

По его словам, он действительно переживал за племянников, потому и упал в обморок, когда узнал об их гибели. При этом, «русская жена» сейчас живет отдельно и лишь изредка навещает его.

ЭТО ПОХОЖЕ НА ФИКТИВНЫЙ БРАК

— Данная ситуация очень смахивает на фиктивный брак. Нужно чтобы проверили эту семью и разобрались. А из статьи получается, что данный молодой человек заключил фиктивный брак с женщиной из России, перевез жену с родины, нарожали детей. Трагедия унесла и жену и детей, но раскрылось многоженство. Просим еще подробностей, - пишет читатель нашего сайта.

— Ну как это может быть? Ведь его дядя в СМИ говорил, что поначалу не хотели его женить из-за проблем со здоровьем, потом решили женить, мол, пусть хоть дети родятся. Рассказывал, что нашли ему хорошую жену, — пишет Оксана Хафизова в группе магнитогорского портала «Верстов.Инфо», который сделал материал со ссылкой на КП-Челябинск.

— У настоящих мусульман в отношении жены и детей хоть бы даже родных братьев в части «совместного проживания» очень строго. А тут прямо шведская семья: два папы, одна мама и общие дети?! Может интервьюируемый вовсе не Шухрат Ульфатов, а Шульц Ульфенссон? – пишет пользователь под ником Карлсон.

«ШУХРАТ НЕ ВРЕТ!»

Многие предполагают, что с русской женщиной был брак был фиктивный. Однако нашлись и те, кто встал на защиту мигранта.

— Люди, если вы не знаете, то не пишите. Я его знаю, и он никогда не врёт, да это была не его семья, а брата. Специально говорили, чтоб СМИ от них отстали, — написала Мария Мурзакаева.

Выживший при взрыве в Магнитогорске Шухрат Улфатов пришел в себя.

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