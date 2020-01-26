«Жестких в секцию не берем»: в Челябинске мастер рукопашного боя проигрывает сражения с чиновниками

Он мирный парень. И с виду спокойный. Но коллеги говорят, что удар у него «просто пушечный». А имя боевое — Марс. Так у римлян звали бога войны.

Марс Рахматуллин 12 лет отдал армии. Здесь освоил армейский рукопашный бой — АРБ. Был чемпионом ВВС России. Стал мастером спорта.

Тренировал сборную команду Центрального военного округа. В общем, со всех сторон ценный кадр. Даже бесценный.

Но вот беда: в спорте «вырубить» соперника Марс может, а вот выбить что-то для развития АРБ в Челябинске не получается. Чиновники тренера легко блокируют. В этом виде «единоборств» они заслуженные мастера.

Как известно, проигравших в спорте не бывает, побеждает - дружба!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ПЛЕННЫХ НЕ БЕРЕМ»

— В чем его принцип АРБ?

— Один удар — один труп. Раненых не оставляем, пленных не берем. Для гражданского человека это звучит непривычно. Но это — армия. А здесь свои правила, свои задачи.

— Понятно. Но соревнования по АРБ — это не война…

— Конечно. Правила здесь хотя и жесткие (например, можно добивать лежачего соперника ногами и руками, бить головой в голову), но травмы стараются не допускать. Поэтому бойцы выходят в шлемах с прочной решеткой и надевают жилеты и щитки.

Марс сегодня тренирует детей. Здесь не все так страшно. Боевые приемы не изучаются — запрещено.

Мальчишек опасным приемам не учат...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но есть одна особенность: по правилам спортивные разряды присваиваются только тем, кто служит в армии. А ребятам хочется чем-то гордиться. Поэтому в АРБ для мальчиков и девочек предусмотрена система поясов, как в дзюдо. Для новичков — белый, для мастеров — черный.

... а взрослые выходят на бой в спецзащите, тут уже приемы другие!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В БОЮ НА ОДНОЙ НОЖКЕ НЕ ПОПРЫГАЕШЬ!

— «Рукопашка» — лучшая подготовка для службы в армии. С подготовкой АРБ парней берут в серьезные войска. Например, в ВДВ. Кстати, десантники с 1979 года, когда впервые начали проводиться соревнования по «рукопашке», считаются лучшими бойцами, — присоединяется к разговору товарищ Марса Нурлан Альмухаметов, помощник начальника физподготовки авиабазы «Шагол» и тренер сборной команды по АРБ.

Марс Рахматуллин: «Мы готовы развивать АРБ в Челябинске».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выходит, что нужно этому виду уделять особое внимание, развивать его.

Марс выигрывал гранты, но все они были разовые: провести мероприятие среди подростков и так далее.

— Мы с коллегами можем полностью готовить парней к службе в армии. Это будут и приемы АРБ, и военно-прикладная подготовка, и теория.

Марс 12 лет отдал армии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лет пять Марс обивает с этим предложением пороги кабинетов.

— В ответ на просьбу помочь мне говорят, что АРБ — не олимпийский вид спорта, — рассказывает Марс. — Вот если бы это было тхэквондо, тогда другое дело. А так — извините…

В поединках стараются не допускать травм.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А что тхэквондо? В боевых условиях на одной ножке не попрыгаешь, как это делают тхэквондисты. У них за удар ногой начисляют баллов больше, чем за удар рукой. Это, по большому счету, балет. Кстати, среди бойцов ММА тхэквондистов что-то не видно.

КРОВОЖАДНЫЙ РИМ ВЕРНУЛСЯ

— Не могу не спросить о твоем отношении к турнирам ММА.

— Во-первых, участие в них детей недопустимо. В клетку для боев должны выходить только взрослые, сформировавшиеся бойцы.

Рукопашники дадут фору любому бойцу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вообще соревнования по правилам ММА давно превратились в коммерческое зрелище, в кровожадные турниры гладиаторов на аренах древнего Рима. Кровь и жестокость подогревают толпу. Зрители кричат на соревнованиях: «Убей его!». Спортсмены калечат друг друга. А когда эта же толпа обсуждает, кто и сколько за этот турнир получил, это уже не спорт...

Марс Рахматуллин, наверное, старомоден. В секцию АРБ он жестких не берет. Принципы у него другие. И такие, как он, сейчас не ко двору. Наверное, поэтому он меняет за последние годы уже четвертый зал...

Марс упорно идет к своей цели. Но без помощи властей эта цель труднодостижима.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755720" frameborder="0"></iframe> Армейский рукопашный бой.Валерий ЗВОНАРЕВ

P.S. Если вы хотите помочь развитию АРБ в Челябинске, свяжитесь с Марсом по тел. 8-904-300-73-71.

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