Кристалл в Челябинском метеорите, который принимали за алмаз, оказался новой формой углерода

В годовщину падения Челябинского метеорита исследователи сообщили: в метеоритной пыли обнаружена новая форма углерода. Этот химический элемент считают основой жизни. Он входит не только в состав всем известных материалов, вроде графита, но также его молекулы использует человеческая ДНК.

Семь лет болид находится на Земле и все это время ученые занимаются его изучением. КП-Челябинск выяснила, что это за открытие и чем оно ценно для науки.

Падение метеорита в Челябинске: как это было. Подкаст от радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) 00:00 00:00

Углеродный кристалл, о котором идет речь, нашли в куске метеорита еще в 2016 году. Сначала ученые предположили, что это редкий вид алмаза. Но исследования показали: объект имеет совершенно другую структуру и является неизвестным веществом. Такого в нашей природе нет. Загадочный кристалл отправили на экспертизу за рубеж. Там его изучили на специальном оборудовании, которым российские ученые, к сожалению, не обладают.

— Тогда было еще не ясно, что это. А потом определили тип кристалла. Его выделили из пылинки с помощью микроскопических инструментов, просветили рентгеном и на компьютере смоделировали, что такой кристалл возможен. Сейчас готовятся публикации на эту тему, — рассказал КП-Челябинск астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

Объекту дали название «множественный двойниковый кристалл». Теперь ученым предстоит подробно изучить новую форму и узнать, как она возникла. Пока исследователи обосновали гипотезу, что кристалл мог вырасти, пока суперболид падал: он нагрелся и образовалось новое вещество.

Как можно использовать новый материал, ученые пока затрудняются сказать. Необходимы исследования.

Напомним, метеорит упал 15 февраля 2013 года. Он взорвался над Челябинском и разлетелся на куски, самый большой из них упал в озеро Чебаркуль. Этот осколок сейчас хранится в Историческом музее Южного Урала.

Последние шесть лет болид спокойно лежал в музее под куполом, а в этом году произошло нечто странное — купол воспарил над метеоритом и застыл! Этот инцидент так и остался загадкой.

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