2020-02-16T15:00:56+03:00
Общество

Кристалл в Челябинском метеорите, который принимали за алмаз, оказался новой формой углерода

Заявление сделали ученые ко «дню рождения» небесного тела
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Челябинский метеорит упал на Землю семь лет назад.Челябинский метеорит упал на Землю семь лет назад.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В годовщину падения Челябинского метеорита исследователи сообщили: в метеоритной пыли обнаружена новая форма углерода. Этот химический элемент считают основой жизни. Он входит не только в состав всем известных материалов, вроде графита, но также его молекулы использует человеческая ДНК.

Семь лет болид находится на Земле и все это время ученые занимаются его изучением. КП-Челябинск выяснила, что это за открытие и чем оно ценно для науки.

Падение метеорита в Челябинске: как это было. Подкаст от радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

00:00
00:00

Углеродный кристалл, о котором идет речь, нашли в куске метеорита еще в 2016 году. Сначала ученые предположили, что это редкий вид алмаза. Но исследования показали: объект имеет совершенно другую структуру и является неизвестным веществом. Такого в нашей природе нет. Загадочный кристалл отправили на экспертизу за рубеж. Там его изучили на специальном оборудовании, которым российские ученые, к сожалению, не обладают.

— Тогда было еще не ясно, что это. А потом определили тип кристалла. Его выделили из пылинки с помощью микроскопических инструментов, просветили рентгеном и на компьютере смоделировали, что такой кристалл возможен. Сейчас готовятся публикации на эту тему, — рассказал КП-Челябинск астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

Объекту дали название «множественный двойниковый кристалл». Теперь ученым предстоит подробно изучить новую форму и узнать, как она возникла. Пока исследователи обосновали гипотезу, что кристалл мог вырасти, пока суперболид падал: он нагрелся и образовалось новое вещество.

Как можно использовать новый материал, ученые пока затрудняются сказать. Необходимы исследования.

Напомним, метеорит упал 15 февраля 2013 года. Он взорвался над Челябинском и разлетелся на куски, самый большой из них упал в озеро Чебаркуль. Этот осколок сейчас хранится в Историческом музее Южного Урала.

Последние шесть лет болид спокойно лежал в музее под куполом, а в этом году произошло нечто странное — купол воспарил над метеоритом и застыл! Этот инцидент так и остался загадкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два больших осколка челябинского метеорита лежат на дне озера

О том, почему их до сих пор не подняли, в эксклюзивном материале КП-Челябинск (подробнее)

Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

В музее не могут объяснить мистический инцидент (подробнее)

Челябинский метеорит: Восемь простых ответов на сложные вопросы про болид

Что Челябинский метеорит сделал для науки, из чего состоит и как падение метеорита в 2013 году помогло человечеству (далее)

Тест «КП»: Узнай все тайны Челябинского метеорита

Сыграй в виртуальную викторину про Уральский болид. (играть)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Чудеса российской медицины: Как на комиссиях по инвалидности "излечивают" болезни
Детей с редким врожденным заболеванием с 14 лет признают здоровыми. Снимают инвалидность, лишают всех льгот и денег. Раз не похож на олигофрена, значит, все в порядке? В ситуации разбиралась Дина Карпицкая
Новости 24
Прокладки и доширак: терминал аэропорта в Челябинске по-прежнему похож на сельпо
Николай Платошкин назвал Челябинск убитым городом трудовой славы
В Челябинске в центре трамвай сошел с рельс
В Челябинской области на пожаре погибли две женщины
«Трактор» расстается со своими игроками: кто первый
В Челябинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся
В аэропорт Челябинска по ночам пойдут автобусы
В Челябинске врачи рассказали о состоянии детей, сбитых такси накануне
В Магнитогорске на новом бульваре установили скамьи-«туалеты»
В Челябинской области 42 китайца обследуются на коронавирус
В Челябинске в снегопад подрядчики чистят дороги и тротуары
В Челябинске джипы мешают регистрации на рейсы в аэропорту
В Челябинске трое подростков попали под колеса такси
В Челябинской области из-за коронавируса запретили выставки и продажу животных
Воспитанники «Трактора» помогли команде добыть очки в матче с «Куньлунем»
В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха
Шестилетний вокалист из Челябинска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»