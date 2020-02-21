«Боюсь ехать к родителям»: китайский студент, живущий в Челябинске, рассказал про эпидемию коронавируса

Мао Цзюнь сун, а по-русски он называет себя Илья, учится в педагогическом университете на управленца. В Челябинске он живет уже три года. Молодой человек говорит на хорошем русском языке, правда не всегда правильно склоняет слова.

В конце декабря Илья пошел на каникулы. Планировал поехать домой в Китай, навестить родителей. Однако поездка сорвалась.

— Но не из-за коронавируса. Я не смог купить билет. Родители расстроились, уже соскучились. Но потом сказали, так даже лучше. Тут опасно, — говорит студент.

В декабре в Китае еще было относительно спокойно. Тогда только появились первые заболевшие пневмонией нового типа. По данным на 21 февраля, болезнь унесла жизни 2247 человек, заразившихся более 76 тысяч, вылечилось 18 тысяч.

ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА МОЖНО НА ТРИ ЧАСА

Илья живет рядом с Пекином.

— Я из провинции Хэбэй, — рассказал он.

— Хубэй? — переспрашиваю я, вспомнив название провинции, где бушует опасное заболевание.

— Нет! Не Хубэй, самый страшный, самый ужасный! Хэбэй, — уточняет он. До города Ухань, откуда пошла эпидемия — почти тысяча километров. В родном городе Ильи семь человек заболели коронавирусом, всех вылечили.

— Родители говорят, сейчас всех просят обрабатывать руки спиртом, носить маски, без них никуда не впускают. Друг сказал, из дома выходить почти нельзя. В день можно выйти только одному члену семьи и всего на три часа: сходить в супермаркет, в аптеку и т.д. Время выхода и возвращения записывают в журнал.

Школы и университеты закрыты, офисы тоже. Родители Ильи не ходят на работу. На замке кафе, кинотеатры и другие места отдыха. Общественный транспорт не работает. Въезд в город запрещен.

— Продуктов в магазине хватает. А вот маски закончились, но и в России тоже их недавно не было в аптеках.

Студент полетит в Китай только летом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

СТУДЕНТЫ НЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

В ЮУрГГПУ учится 40 студентов из Китая. 33 из них уехали домой на новогодние каникулы. Илья говорит, ребята не переживают, что Россия закрыла границу с КНР, чтобы не пропустить вирус. А какой студент расстроится из-за того, что ему не надо в универ? Хотя обучение для студентов, оставшихся в Китае, продолжится — дистанционно.

— Мои одногруппники сидят дома, смотрят фильмы, сериалы. Из-за того что кинотеатры закрыли, премьеры сделали бесплатными для просмотра по интернету. Все резко стали поварами, готовят дома. Если раньше можно было заказать еду домой, то сейчас с этим сложно.

В России люди наслышаны про коронавирус. Некоторые шарахаются от китайцев на улице, боясь заразиться, что совершенно нелепо. У китайцев, живущих тут, шанс заразиться, такой же как у русских. А все, кто прибыл недавно из КНР, прошли двухнедельный карантин.

— Я читал в новостях, что в Москве китайцев даже в ресторан не пускают. Это очень плохо. Здесь, в Челябинске, меня никто стороной не обходит.

Илья переживает за своих родных и когда звонит им, постоянно просит не забывать про маски и антисептики. В Китай он сможет поехать только на летних каникулах. Надеется, что к тому времени в стране станет спокойнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Свободу попугаям!»: жители Челябинска возвращаются домой из карантина по коронавирусу

Мы узнали, как они чувствуют себя и как пережили 14 дней изоляции (подробнее)

«Даже жениться запретили»: девушки из Челябинска, живущие в Китае, рассказали правду про эпидемию коронавируса

Чтобы зайти в магазин, нужно пройти долгую процедуру осмотра. Такси не работают, школы закрыты... (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00