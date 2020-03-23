Коронавирус в Челябинске 2020: последние новости на 23 марта, ответы на самые частые вопросы

Коронавирус все ближе подбирается к Челябинску. В области действует режим повышенной готовности. Отвечаем на самые главные вопросы о covid-19 и мерах борьбы с ним на Южном Урале.

1. Как проверяют здоровье пассажиров, прилетевших в международный аэропорт Челябинска?

В международном терминале аэропорта, как и во внутреннем, стоит тепловизор. Он фиксирует температуру всех прибывших. По прилету пассажиры заполняют специальную анкету.

Также в аэропорту работает оповещение: сообщается номер горячей линии, на которую нужно звонить тем, кто прилетел из-за границы. После обращения к человеку в этот же день приезжает специалист Роспотребнадзора и выносит предписание остаться дома. Затем турист вызывает врача из поликлиники по месту жительства, и ему выписывают больничный.

Если у пассажира есть признаки коронавируса (например, повышенная температура), его могут отправить в ближайший карантинный центр.

2. Что делать, если почувствовали себя плохо дома?

Самим в больницу идти не нужно! Вызовите врача. В зависимости от симптомов, доктор примет решение, необходима ли вам госпитализация, или возможно лечение на дому.

В Челябинской области проводят дезинфекцию общественных мест, в том числе трапнспорта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

3 Можно ли в Челябинске сдать анализы на коронавирус без рекомендаций врача, чтобы перестраховаться?

Нет, пока анализы на коронавирус берут лишь у тех, кто действительно мог заразиться. Под подозрение на Южном Урале попадали уже более двух тысяч человек. Это те, кто прилетел из-за границы и, возможно, контактировал с такими людьми. Если вы считаете себя таковым, то звоните на горячую линию минздрава Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.

Сдать анализ в частных медцентрах пока нельзя, так как у них нет допуска к работе с патогенами второй группы опасности.

4. Куда в Челябинской области направляют пациентов с подозрением на коронавирус?

Возможных носителей заразы изолируют в специальные карантинные центры, которые подготовили по всему региону. Сейчас там находятся 32 человека. Среди них граждане Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Ирака и России. В региональном Минздраве отмечают, что больных среди них нет. Двухнедельная изоляция прибывших из-за границы — обычная мера предосторожности в условиях распространения коронавируса в Челябинске и мире целом.

5. Сколько больных коронавирусом в Челябинской области?

Официально диагноз подтвержден только у одного человека — жителя Миасса, недавно вернувшегося из Испании.

Закупать гречку оптом не нужно!Фото: Артем КИЛЬКИН

6. Нужно ли запасаться продуктами?

Не смотря на ажиотаж в магазинах, не нужно поддаваться панике и скупать продукты оптом. В регионе есть запас провианта минимум на два месяца. Гречки и туалетной бумаги уж точно на всех хватит. И всего остального тоже. В случае личной изоляции можно воспользоваться сервисом доставки продуктов, которых в городе несколько. Информацию можно найти в Интернете.

7. Отправлять ли ребенка в школу после каникул?

В школах Челябинской области объявлено свободное посещение до 12 апреля. Родители могут написать заявление, что их ребенок будет учиться дистанционно из-за ситуации с коронавирусом. Либо можно посещать учебное заведение, как раньше.

Носите маски. А вот противогаз - уже лишнее!Фото: Олег УКЛАДОВ

8. Как не подцепить коронавирус?

Советы от Роспотребнадзора:

* Не посещайте общественные места: торговые и спортивные центры, мероприятия, транспорт в час пик. Особенно это касается пенсионеров, которые тяжело переносят заболевание.

* В общественных местах используйте одноразовые медицинские маски, меняя каждые 2-3 часа.

* Избегайте близких контактов с людьми, которые кашляют и чихают.

* Соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки, вытирайтесь только личными полотенцами, носите с собой и используйте антисептик.

* Дезинфицируйте гаджеты. Самый грязный предмет — сотовый телефон.

* Ограничьте рукопожатия, не трогайте руками лицо.

* Почаще проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

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