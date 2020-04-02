Проект «На дом в Че»: обзор доставки кормов и товаров для животных

Самоизоляции, пожалуй, больше всего рады домашние питомцы: по непонятной причине любимый хозяин сидит дома, это ли не счастье! Чтобы не толкаться в магазинах и не подвергать риску свое здоровье, закажите корм и другие зоотовары с доставкой на дом.

«Мистер Гав»: бесконтактная доставка зоотоваров по Челябинску и Копейску

Интернет-магазин «Мистер Гав» предлагает все необходимое для собак и кошек: корма, лакомства, наполнители, игрушки, витамины и другие зоотовары с доставкой до квартиры. Разнообразить будни питомца помогут стильные и полезные аксессуары: удобные переноски, мягкие лежаки и яркие миски.

С 1 апреля все курьеры компании передвигаются по городу в масках и перчатках. Доставка осуществляется бесконтактным способом: курьер свяжется с вами и оставит заказ у двери, отойдя на безопасное расстояние. Оплатить заказ можно банковской картой на сайте.

Магазин на пр. Победы, 392 пока работает только в режиме выдачи заказов. Можно по телефону назвать администратору необходимые вам товары, ваш заказ сформируют и выдадут через дверь. Оплата только по банковским картам!

— Наши консультанты шлют вам горячий привет с карантина и рекомендуют снимать стресс общением с питомцем, - говорят представители интернет-магазина «Мистер Гав». — Читайте полезную информацию об уходе за животными во ВКонтакте и Инстаграм, участвуйте в наших конкурсах и выигрывайте призы.

Телефоны для заказов: (351) 200-9-392, 8 (908) 58-44-098.

ИП Савичев Сергей Владимирович, ОГРНИП 311741533500020, юридический адрес: г. Челябинск, пр. Победы, 392.

Интернет-магазин «ЗооЛайф»: выгодный «звериный» шопинг

Интернет-магазин «ЗооЛайф» предлагает доставку на дом широчайшего ассортимента товаров для кошек, собак, птиц и грызунов. После подтверждения заказа его доставят с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и с 18.00 до 23.00. При заказе от 700 рублей товар доставят бесплатно.

— В период повышенного спроса мы сделали дополнительные дни доставки в Челябинске, - подчеркивают в интернет-магазине. — В субботу — обработка и подтверждение заказов с 10:00 до 14:00, доставка с 12:00 до 16:00 и с 16:00 до 20:00.

Оплатить товар можно при получении — наличными или банковской картой, либо онлайн через сервис Сбербанка.

Во время карантина также возможна бесконтактная доставка: после подтверждения заказа менеджером вы оплачиваете товар на сайте, курьер оставляет заказ у двери и отходит на два метра. После этого клиент проверят заказ, забирает его и отпускает клиента. Подробные условия доставки по Челябинску и городам региона, а также по Курганской области указаны на сайте.

Владельцам домашних животных «ЗооЛайф» знаком с 2008 года, здесь продаются как популярные, так и редкие товары мировых торговых марок. Компания работает с крупными поставщиками зоотоваров напрямую, что выгодно покупателям. Ассортимент товара постоянно обновляется, а выгодные акции позволят сделать отличный «звериный» шопинг, не выходя из дома.

Выбирайте товары на сайте. Телефоны: (351) 20-20-122, 8 (800) 300-24-00.

ООО «Лайф Трейд», ОГРН 1157452000188, юридический адрес: г. Челябинск, пр.Ленина, 24, пом. №15.

Интернет-магазин Petshop.ru: автоматическая доставка и скидки до 40%

Сидя дома, челябинцы могут не только приобрести товары для кошек, собак и других питомцев с бесконтактной доставкой до квартиры или консьержа, но и сэкономить на покупках для любимых питомцев до 40%.

В этом жителям мегаполиса поможет один из крупных интернет-магазинов Petshop.ru. Ассортимент зоомагазина включает качественные корма для собак и кошек премиум-класса от известных производителей, а также игрушки, наполнители для туалета, переноски, поводки и рулетки, шампуни и средства по уходу за животными, домики для кошек, клетки для грызунов и многое другое. При заказе от 499 рублей доставка будет бесплатной.

— Наши кошки и собаки не знают, что такое нерабочая неделя и самоизоляция. Поэтому мы делаем все, чтобы владельцы могли приобрести любимый корм или лакомство даже в это непростое время. Проанализировав цены и собственные возможности, мы предоставили жителям города возможность использовать услугу автозаказ и экономить на покупках до 40%, — говорят в интернет-магазине Petshop.ru. — Также мы подготовили для челябинцев памятку по профилактике коронавируса, в которой подробно описали наш подход к работе сотрудников и безопасности клиентов.

Заказывайте корма и товары для животных ежедневно и круглосуточно на сайте www.petshop.ru или через операторов по телефонам: (351) 240-81-01, +7 (800) 700-00-50 .

ООО «Система», ОГРН 1157847381603, юридический адрес: г. Новосибирск, м-рн Горский, 53.

Зоомагазин «Друзья»: сидите дома и покупайте корма со скидкой

Зоомагазин «Друзья» находится в Копейске и предлагает владельцам домашних животных корма для собак и кошек эконом и премиум классов, а также корм для грызунов, птиц, рыб и черепах. Здесь представлен большой ассортимент лотков, наполнителей, когтеточек, лежанок, переносок, клеток, амуниции, игрушек, лакомств и многого другого! Новинка: развесной корм CAT CHOW для профилактики мочекаменной болезни. Акция: скидка 30% на корм премиум-класса MONGE и GEMON для кошек и собак. Следите за выгодными предложениями во ВКонтакте. Оформить заказ можно по телефону +7 (958) 870 32 31 или на сайте.

ИП Пимонов Константин Николаевич, ОГРНИП 317745600051589, юридический адрес: г. Копейск, пр. Победы, 17 Б, 17.

Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 919 327 48 07.

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