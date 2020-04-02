Уборка и дезинфекция квартир в Челябинске: важней всего порядок в доме

Пандемия коронавируса заставила многих челябинцев перейти на удаленку, а нерабочая неделя — подарила свободное время для того, на что его постоянно не хватало.

Наконец-то руки дошли до уборки! И если вещи в шкафу мы разобрали самостоятельно и даже пыль худо-бедно протерли, как быть с невидимыми глазу вредителями? Со «злыми» вирусами и бактериями помогут справиться профессионалы.

Профессиональные озонаторы OzonBox: вирус не пройдет

Эти приборы пришли к нам из промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сейчас они доказали свою эффективность в дезинфекции квартир и офисов. Этот прибор называется озонатор.

— Эффективность озона в борьбе с болезнетворной микрофлорой многократно доказана. К тому же технология озонирования на порядок безопаснее для человека, чем использование другой химии, — говорит генеральный директор OzonBox Рустам Саитгалин. — Озонирование эффективно против любой патогенной микрофлоры, после такой обработки вирусы погибают. Использование нашего оборудования позволяет им быстро вводить помещения в эксплуатацию.

Узнать подробную информацию об озонаторе и заказать прибор с доставкой можно на сайте и по телефону 8 800 775 28 43.

OzonBox

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