2020-04-02T18:39:29+03:00
Общество

Уборка и дезинфекция квартир в Челябинске: важней всего порядок в доме

Проект «На дом в Че» расскажет, как навести чистоту и избавиться от бактерий и вирусов в помещении
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Пандемия коронавируса заставила многих челябинцев перейти на удаленку, а нерабочая неделя — подарила свободное время для того, на что его постоянно не хватало.

Наконец-то руки дошли до уборки! И если вещи в шкафу мы разобрали самостоятельно и даже пыль худо-бедно протерли, как быть с невидимыми глазу вредителями? Со «злыми» вирусами и бактериями помогут справиться профессионалы.

Профессиональные озонаторы OzonBox: вирус не пройдет

Эти приборы пришли к нам из промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сейчас они доказали свою эффективность в дезинфекции квартир и офисов. Этот прибор называется озонатор.

— Эффективность озона в борьбе с болезнетворной микрофлорой многократно доказана. К тому же технология озонирования на порядок безопаснее для человека, чем использование другой химии, — говорит генеральный директор OzonBox Рустам Саитгалин. — Озонирование эффективно против любой патогенной микрофлоры, после такой обработки вирусы погибают. Использование нашего оборудования позволяет им быстро вводить помещения в эксплуатацию.

Узнать подробную информацию об озонаторе и заказать прибор с доставкой можно на сайте и по телефону 8 800 775 28 43.

OzonBox

Раздел дополняется…

Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 919 327 48 07.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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