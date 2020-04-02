2020-04-02T10:14:41+03:00
Общество

Проект «На дом в Че»: заказываем любимые блюда и напитки, не вставая с дивана

Обзор выгодных предложений по доставке в период карантина
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Даже сидя дома в режиме самоизоляции очень хочется снова почувствовать вкус любимых блюд. Мы расскажем, куда звонить, чтобы исполнить свои гастрономические желания.

«КП-Челябинск» готовит обзор кафе и ресторанов, которые доставят еду в Челябинске в период карантина. Сидите дома и приятного аппетита!

«Камакура»: доставка суши и пиццы

Изысканные суши, любимые роллы, сладкие десерты, легкие салаты, сытные обеды и разнообразные наборы для особых случаев, а также напитки — в «Камакуре» огромный выбор блюд, приготовленных по традиционной японской рецептуре. Вам привезут только свежие и качественные блюда точно в назначенное время. Порции блюд отличаются большим весом, низкой ценой и потрясающим вкусом. Заказы принимаются до 01.00, а доставка осуществляется в течение часа.

Условия доставки. Акции. Тел.: (351) 727-55-55.

Раздел дополняется…

Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 919 327 48 07.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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