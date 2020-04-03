Гехт прокомментировала адские кадры из челябинской «Коммунарки», где не хватает туалетов

Челябинская «Коммунарка» еще не построена, а уже назревает скандал. Накануне в медсестры ОКБ №2 поделились со СМИ видеосъемкой будущих «апартаментов» для больных. В тесных палатах нет ни раковины, ни душа. Из удобств только унитазное ведро, да и то одно на двоих. В таких условиях людям придется жить две недели.

На утреннем брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что изучит проблему более детально. Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что здание больницы было спроектировано по коридорному типу с санузлом на этаже.

В отличие от обновленного туберкулезного диспансера, который реконструировали несколько лет, когда эпидемии не было и в помине, сейчас нет возможности перестроить ОКБ №2. Но делается все возможное.

— Первоочередная задача была — максимально обеспечить каждое койко-место средствами спасения — подвести кислород. Технически и физически невозможно сделать туалеты в каждой палате. В каждую палату проведут воду, — рассказала Ирина Гехт.

Она уже встречалась с коллективом больницы. Медикам, которые боятся заразиться, предложили перейти в поликлинику. Те, кто продолжат работать, получат доплаты. Их озвучил сегодня Алексей Текслер.

— За март тем, кто непосредственно работает с группой риска — 100% доплата, средний медперсонал — 50%, младший персонал — 30%. На скорой помощи: врачи — 100%, средний медперсонал — 40%, младший — 20%, — сообщил губернатор.

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