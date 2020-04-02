Коронавирус в Челябинске, последние новости на 3 апреля 2020 года: самоизоляцию продлили, covid-19 добрался до «запретки»

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочей недели до конца месяца. Ситуация с коронавирусом в Челябинске и всей стране остается тревожной. Поэтому всеобщий режим самоизоляции сохраняется до особого распоряжения. ДОПОЛНЕНИЕ: глава региона Алексей Текслер сегодня заявил, что в Челябинской области режим самоизоляции продлится до 19 апреля.

Число подтвержденных больных коронавирусом в Челябинской области на 3 апреля 2020 года — 21 человек.

Есть новые случаи заражения, пока не подтвержденные результатами анализов (напомним, их проверяют дважды). Коронавирус под вопросом — у двух пациентов в Озерске. Жители закрытого города вернулись из Вьетнама и Франции.

Также под подозрением сотрудник банка, с которым контактировал житель Кизильского района, вернувшийся из Дубая. У него тоже первый тест на коронавирус оказался положительным.

Регион принимает дополнительные меры безопасности. Одна из них — закрытие въезда в Челябинскую область. На дорогах — кордоны ДПС. Весь автопоток, движущийся в обоих направлениях, проверяют. Полосы сужены до одной. Пропускают только транзитные фуры и грузовых автомобилей, везущие на Южный Урал продукты питания и товары первой необходимости.

Заработала горячая телефонная линия по вопросам коронавируса в Челябинске и области. Горожане могут узнать о количестве подтвержденных и условно-подтвержденных диагнозах, требованиях режима всеобщей изоляции и других важных моментах, связанных с covid-19. Телефон горячей линии по коронавирусу: 8-800-201-41-88 (круглосуточно).

Из неприятных новостей — в Челябинской области сорвались торги на покупку медицинских масок. Шесть торгов общей суммой в 13 миллионов рублей объявили еще 26 марта, но в итоге ни один подрядчик не заявился. По условиям контракта, цена одной повязки не должна была превышать 20 рублей. Возможно, производителям показалось, что это слишком дешево в условиях коронавируса в Челябинске.

А еще горожане массово перестали платить за коммунальные услуги. Мэрия связывает это с режимом самоизоляции и предлагает платить через различные онлайн-сервисы. Пожилые граждане могут воспользоваться помощью социальных работников и волонтеров.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 3 апреля 2020 года. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доставка еды в Челябинске в период карантина: заказываем от булки хлеба до дивана [эксперимент КП]

Как работают компании, сколько стоит доставка еды в Челябинске в период карантина, и что можно купить дистанционно, кроме продуктов (подробнее)

Эксклюзив КП. Мы узнали, зачем улицы в Челябинске обрабатывают перекисью водорода

Поможет ли раствор в борьбе с коронавирусом (подробнее)

Губернатор Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: «Вводится жесткий контроль не только на дому, но и на улице»

Об ужесточение мер заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге о коронавирусе в Челябинске (подробнее)