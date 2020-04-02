Продление нерабочей недели в Челябинске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T19:03:58+03:00

До конца месяца гулять по улице нельзя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пик эпидемии не пройден, принято решение о продлении нерабочей недели в Челябинске

Изменить размер текста: A A

В рамках прямого обращения Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса сохраняется. в связи с этим объявлено продление нерабочей недели в Челябинске и всей стране.

— Пик эпидемии не пройден, мной принято решение — продлить нерабочий режим до конца месяца, то есть до 30 апреля. С сохранением зарплаты, — подчеркнул глава государства.

Глава государства не исключил, что сроки могут быть скорректированы в меньшую сторону. Что можно, а что нельзя делать на карантине, — читайте в нашем материале.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, на сегодняшний день на Южном Урале зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 21 — подтвержденные, еще у семи человек — условно подтвержденный диагноз. Двое выписаны из больница — сын предпринимателя из Миасса и родственница помощницы прокурора Металлургического района.

ИСТОЧНИК KP.RU