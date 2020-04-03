Медицинские маски в аптеках Челябинска: где можно найти и что делать, если нет в продаже

В региональном Минздраве на днях сообщили: на областной аптечный склад поступили партии масок — 57 тысяч штук. Однако уточнить, где именно можно купить медицинские маски в аптеках Челябинска, и сколько они стоят, в ведомстве не смогли. По этому вопросу всех переадресовали в аптеки.

ПОИСКИ ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК

Корреспондент КП-Челябинск позвонила на горячую линию Областного аптечного склада.

— Информации по маскам в розничной сети у нас нет, уточняйте информацию в самих аптеках.

Иными словами, нужно сходить в ближайший аптечный пункт и спросить. Но в городе режим обязательной самоизоляции, просят лишний раз не выходить из дома. Чтобы не рисковать своим здоровьем, мы решили выяснить по телефону, где можно купить одноразовые повязки.

Вопрос простой — где купить медицинские маски в аптеках Челябинска? Они нужны хотя бы для походов в магазин и выгула собак.

Набираем на горячую линию по коронавирусу: оттуда нас перенаправили в Роспотребнадзор. Там «отфутболили» в Росздравнадзор. Автоответчик приятным женским голосом попросил оставить свои данные и пообещал, что в ближайшее время с нами свяжутся. Но так никто и не перезвонил.

МОДА НА ХЛОПОК

Есть альтернатива одноразовым маскам, которые так сложно найти — многоразовые маски из хлопка. Их отшивают мастерицы и продают в соцсетях. Подробнее про эти маски и как ими пользоваться, можете прочитать в нашем материале.

Дефицита хлопковых повязок нет, предложений масса. Цена за штуку — от 70 рублей. Повязки даже могут привезти на дом, стоимость доставки в пределах 100 рублей.

Найти продавцов масок можно без труда во ВКонтакте или Instagram по тэгу #маскичелябинск.

Многоразовые маски разных форм и цветов можно найти в соцсетях.Фото: Валентина ВАГАНОВА

СДЕЛАЙ САМ

Можно не тратить деньги и смастерить маску самому из бинта. Отлично подойдет стандартный бинт шириной 14 см. Сверните ткань в четыре слоя, прошейте по краям, прикрепите повязки — маска готова. По такому же принципу можно сделать маску из марли.

Напомним, любые маски, хоть одноразовые, хоть многоразовые, нужно менять каждые 2-3 часа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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