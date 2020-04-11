Очень горько! Что делать, если свадьбу перенесли из-за коронавируса (пять действенных советов)

Из-за коронавируса ЗАГСы закрылись до лета. Парам предложили перенести свадьбы на другие даты. Для влюбленных, которые уже частично оплатили рестораны, наняли фотографов и ведущих, купили наряды — это, безусловно, шок. Несмотря на нынешнюю ситуацию, специалисты свадебной индустрии успокаивают — свадьбам 2020 года быть! Свадебный организатор Наталья Банникова рассказала КП-Челябинск, что делать, если торжество оказалось под угрозой из-за пандемии.

Пять советов парам, у которых отменилась регистрация брака из-за коронавируса.

* Если у вас запланирована свадьба до июня — переносите. Не стоит сидеть и ждать, что ситуация изменится к лучшему и торжества разрешат. Откройте календарь, посмотрите, какие даты вам нравятся. Не ограничивайтесь субботами! В пятницу и воскресенье тоже получаются замечательные свадьбы, возможно даже у кого-то из мастеров на эти дни недели предусмотрены скидки. Обратите внимание, что многие «красивые» даты уже заняты. Рассматривайте июль, август, сентябрь — это тоже очень подходящие месяцы для торжества.

* Как быть, если дата вашей свадьбы до мая, и уже все забронировано? Для начала определите диапазон желательных дат. Далее, имея в голове две-три даты, предлагайте специалистам и ресторанам перенести событие на эти дни. Если кто-то из подрядчиков не сможет, попробуйте вернуть предоплату. Вам могут отказать в возвращении аванса, этот пункт может быть прописан в договоре (!), тогда можно попросить предоставить услуги на эту сумму. Например, фотографу или видеографу снять вашу «лав стори» или провести семейную съемку после свадьбы.

Знайте, что многие свадебные подрядчики готовы идти вам навстречу, так как это общая проблема, которая всем испортила планы.

Декор, флористика, полиграфия, платье, костюм, торт — не сильно привязаны к дате, с мастерами по ним будет договориться проще. Если вы уже напечатали пригласительные, поговорите с дизайнером, многие соглашаются перепечатать открытки с большой скидкой.

Рассматривайте август, сентябрь — это тоже очень подходящие месяцы для торжества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

* Помимо того, что пары столкнулись с переносом даты, у некоторых еще появились трудности с финансами. Что делать, если сомневаетесь, сможете ли оплатить изначально задуманное? Ни в коем случае не отменяйте событие, из каждой ситуации всегда можно найти выход.

Спекуляции на пандемии в свадебной сфере Челябинска не предвидится. Наоборот, свадебные организаторы, ведущие, бьюти-мастера, фотографы и прочие мастера понимают, как сейчас всем непросто, идут на уступки, придумывают какие-то бонусы.

Пересмотрите и пересчитайте бюджет вашей свадьбы. Основные моменты, которые помогут сократить бюджет — количество гостей; изменение формата торжества с банкета на фуршет, либо семейный ужин; услуги фотографа и видеографа не на полный день, а на несколько часов.

* Если вы только решили начать подготовку к свадьбе, и не знаете, стоит ли — однозначно да. Сейчас все специалисты работают онлайн, на связи 24 часа в сутки, все хотят помочь сделать ваш день запоминающимся, красивым и веселым, несмотря ни на что. Проще всего сейчас, конечно, обратиться к свадебному организатору, который возьмет все хлопоты на себя. Но можно подготовиться к свадьбе и самостоятельно. Пока все встречи со свадебными подрядчиками будут проводиться не оффлайн, а по видеосвязи.

* Не переживайте, что сейчас нет возможности подобрать свадебное платье и костюм. Можете пока присмотреть наряды в интернет-магазинах или профилях салонов в Инстаграме. Сохранить понравившиеся, и потом, придя в магазин, примерить их. Это даже сократит время на выбор наряда. Не забывайте также про индивидуальный пошив, дизайнеры с удовольствием сошьют вам платье мечты.

Не переживайте, что сейчас не можете купить наряды и свадебные аксессуары. Изучайте интернет-магазины или аккаунты салонов в соцсетях, присматривайте нужное. А когда карантин закончится, сэкономите тем самым время на поиск и примерку.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если вы приняли решение стать мужем и женой, то для вас не может быть преград. Пусть все эти обстоятельства станут первым и успешно пройденным испытанием.

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