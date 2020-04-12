Вне игры: как изменятся большие гонорары челябинских хоккеистов и футболистов из-за коронавируса

Большие зарплаты хоккеистов и футболистов постоянно вызывают споры, особенно, если речь идет о выплатах из бюджета. Из-за эпидемии короновируса челябинские спортсмены вынуждены сидеть дома, но сказалось ли это на их гонорарах? Мы выяснили, что изменилось в профессиональных клубах Челябинской области, пошли ли они на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Началось все с хоккея и футбола. Так сложилось, что доходы здесь исчисляются сотнями тысяч и миллионами. Почти все российские футбольные клубы топ-уровня из-за вынужденных объявили о сокращении зарплаты игрокам, тренерам и персоналу от 40 до 50 процентов. А казанский «Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса. В СМИ также появилась информация о том, что хоккейные клубы решили не сокращать оклады игрокам, да и сами хоккеисты не заявляют о желании урезать зарплаты из-за остановки турниров. Кстати, власти Владивостока заявили, что не намерены в следующем сезоне финансировать из госбюджета местный «Адмирал». Профессиональной команде предложено искать спонсоров. Бюджет готов взять на себя бремя расходов лишь на юниорские и молодежные клубы.

ВСЕ ПРОПИСАНО В КОНТРАКТАХ

В челябинском «Тракторе» все сидят на карантине, но стараются тренироваться дома, развозят продуктовые наборы ветеранам хоккея и планируют устроить турнир по киберспорту.

В пресс-службе клуба сообщили: «Клуб планирует выполнить взятые на себя обязательства, как перед игроками, так и перед сотрудниками клуба. У хоккеистов все поощрительные и ограничительные условия выплат прописаны в контрактах. В режиме самоизоляции игроки всех команд работают по индивидуальным тренировочным планам. Применительно к сотрудникам клуба, часть из которых переведена на удаленный режим, за отработанные рабочие дни сокращений оплаты не будет». Словом, никаких урезаний зарплат не планируется. Напомним, в этом сезоне «Трактор» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина, досрочно завершив сезон на 11 месте Восточной конференции КХЛ.

«Трактор» нынче на каникулахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В футбольном клубе «Челябинск» не стали комментировать этот денежный вопрос, просто сказав, что бюджет команды уже сформирован, и коронавирус здесь не причем. Кстати, в середине апреля «Челябинск» должен был продолжить сезон в чемпионате России, но все футбольные турниры в стране приостановили до 31 мая.

НА БЮДЖЕТЕ

«У игроков контракты до 15 апреля, и они получат полный расчет по зарплате», — рассказали в руководстве челябинского мужского волейбольного клуба «Динамо». По решению Всероссийской федерации волейбола чемпионат страны был завершен досрочно. Динамовцы остались на четвертой строчке турнирной таблице, отстав всего на три очка от «золота».

Кстати, женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» также досрочно завершил сезон. Пандемия и карантин даже помогли команде: по решению федерации девчат оставили в Суперлиге, освободив от матчей переходного турнира. В команде также сообщили, что все зарплаты будут выплачены в полном объеме и в срок. Тем более, что в бюджете остались деньги, которые могли бы пойти на оплату перелетов и проживание тех самых отмененных матчей.

Сегодня почти все турниры приостановлены. Фото ВК «Динамо»

Ватерполитки «Динамо-Уралочки» тоже не останутся без денег, хотя чемпионат страны здесь тоже остановлен. В руководстве клуба отметили, что команда практически полностью финансируется из областного бюджета, и все обязательства по выплате зарплат будут выполнены.

Одним словом, профессиональные спортивные клубы Южного Урала не потеряют в зарплате из-за каникул, вызванных пандемией коронавируса, поскольку практически находятся на государственном и муниципальном бюджетном финансировании. А сокращение таких бюджетов не планируется.

КСТАТИ

Воспитанник челябинского хоккей, ныне с годовой зарплатой в 11,5 млн. долларов, самый высокооплачиваемый в истории российский игрок в НХЛ Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») в своем инстанграм посетовал на 30 процентное снижение зарплаты. Панарин сообщил, что из-за остановки турнира НХЛ все игроки в будущем сезоне потеряют более трети зарплаты из-за снижения дохода клубов и самой лиги. Артемий также напомнил, что платит 59% от своих доходов в качестве налогов.

Панарин заметил, что несладко придется и владельцам российских клубов: «Я не уверен, что в России вообще можно зарабатывать».

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