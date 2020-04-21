Дети умершего от пневмонии магнитогорца хотят засудить врачей за возникновение вспышки коронавируса

В Магнитогорске семья, в которой отец умер от пневмонии, а остальные попали в больницу с коронавирусом, намерена подать в суд на медиков. По их мнению, врачи поздно сделали анализы и несвоевременно оказали помощь. В результате мужчина умер, а после того, как его семья сдала тест, на карантин был закрыт весь подъезд.

Сейчас очаг вспышки коронавируса в доме по адресу ул. Жукова, 3 в Магнитогорске перекрыли. Двое первых заболевших долечиваются в больнице. 7 апреля их подъезд закрыли на 14-дневный карантин вместе с 45-ю соседями. Все они сдали анализ на коронавирус. В результате COVID-19 обнаружили еще у двух человек.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск 00:00 00:00

Сегодня, 22 апреля, карантин в подъезде закончился. Однако, его жители должны оставаться дома, соблюдая общие правила обязательной самоизоляции. На этом могла бы завершиться и вся эта история. Но нет. Напомним, родственник заболевших коронавирусом магнитогорцев скончался от пневмонии. Его дочь рассказала нам: семья решила доказать, что они несколько раз обращались за помощью к медикам, но им отказывали.

— В первую очередь мы будем подавать в прокуратуру по поводу халатности врачей скорой, которые отказывались делать моему папе тест и увозить его в больницу, — рассказывает Амалия Оганесян корреспонденту КП-Челябинск. — Во-вторых, будем подавать в суд на врачей 4-й больницы, которые вовремя не перевели папу в реанимацию. Они отказывались это делать, так как у него не было теста: «А вдруг у него коронавирус, и он заразит всех в отделении». Папа пролежал у них три дня. А потом оказалось, что уже поздно. Доктор в реанимации сказал: «Легкие практически полностью выгорели. Вот если бы на пару дней раньше…» Мы считаем: если бы папе вовремя сделали тест, который показал отрицательный результат, и, как следствие, его бы вовремя реанимировали, его можно было спасти.

Анализ сделали только после смерти, он был, а вот и других членов семьи вирус подтвердился. Их заболевание могли выявить раньше, так как они входили в группу риска и тогда тест провели бы всем.

Скорая помощь приезжала к Оганесяну каждый день.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОРИЯ ПРОГРЕМЕЛА НА ВСЮ СТРАНУ

Семью умершего пригласили рассказать эту историю в шоу Александра Гордона на Первом канале.

Амарлия уверят, что в марте у ее отца поднялась температура под 40 градусов. Врачи скорой сказали: обычное ОРЗ, таких не госпитализируем. Сам больной беспокоился, что у него может быть коронавирус, так как он в феврале отдыхал в Египте. Родственники пациента просили врачей сделать тест. Но медики отказали, так как прошло больше двух недель с момента возвращения мужчины из-за границы.

— Врач сказала: «Анализ стоит 28 тысяч. Мы не можем всем подряд его делать». Откуда такая сумма, не знаю. В Челябинске сейчас в частном медцентре можно сдать тест в 10 раз дешевле. Но тогда самостоятельно это было сделать негде, — комментирует Амалия. — Мы вызывали бригад восемь скорой помощи. Они приезжали к нам по нескольку раз в день, что даже соседи заволновались и пожаловались на нас участковому. Папа в платной клинике сделал снимок, который показал изменение в легких. Только тогда с помощью участкового врача мы практически заставили скорую увезти его в больницу. Дальше вы знаете. Мы будем добиваться справедливости, как только вылечимся сами. Всем виновным это просто так с рук не сойдет.

У Минздрава — своя правда. Там говорят, что «помощь пациенту была оказана в соответствии с клиническими проявлениями».

— Стоит учесть тяжесть течения заболевания пациента и последующие проявления, наличие тяжелой патологии, — комментируют смерть мужчины в ведомстве. — Также у него дважды брали анализы на наличие короновирусной инфекцию. Оба — отрицательные. Ежедневно проводились телемедицинские консультации с областным и федеральным центрами.

Более подробный ответ Минздрава по этой ситуации читайте ЗДЕСЬ.

Тест на коронавирус ежедневно делают около 1,5 тысячам жителей Челябинской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЕСЯЦ В БОЛЬНИЦЕ

Сама Амалия лежит в больнице с 30 марта, то есть уже четвертую неделю. В клинике оказались сразу пять членов семьи скончавшегося мужчины. Троим, в том числе его дочери, поставили тот же диагноз — пневмония. У сына и снохи обнаружили коронавирус. Всем результаты тестов подтвердили повторным исследованием. Позже попал в больницу шестой человек — также родственница погибшего. Коронавируса у нее нет. Диагноз — пневмония.

— Из-за болезни мы даже не смогли присутствовать на похоронах папы. Дядя похоронил без нас, — переживает Амалия.

Амалии и ее маме лежать в больнице еще примерно неделю. Сестру девушки уже выписали. Брат и сноха, у которых обнаружили коронавирус, тоже вылечились. Им пришли отрицательные результаты теста. 22 апреля их должны подтвердить. Тогда пациентов выпишут.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020 00:00 00:00

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