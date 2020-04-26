Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 26 апреля 2020 года: новый очаг COVID-19 в реанимации

Про два новых случая заражения коронавирусом в Магнитогорске рассказали в оперштабе. Бригада скорой привезла в больницу пациента с улицы: пьяного и с черепно-мозговой травмой. Мужчину определили в реанимацию. Там у одного из пациентов обнаружили коронавирус. У новенького также оказалось это заболевание.

Всего по этому случаю сдали анализы 30 контактных. У 24-х из них результат отрицательный. Остальным ответ еще не пришел. Двоих заболевших доставили на госпитальную базу в ГБ №1 Магнитогорска, сообщает городской оперштаб по борьбе с COVID-19.

— Сотрудники скорой были оснащены средствами индивидуальной защиты. После контакта с больным коронавирусом они были помещены на 14-дневную самоизоляцию. В настоящее время находятся дома, чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания нет. Ждем результаты анализов, — рассказал главврач станции скорой помощи Александр Шумков.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

* Тем временем статистика по заболевшим коронавирусом в Челябинской области уже перевалила за 300 человек.

* Количество зарегистрированных случаев COVID-19 — 310.

* Новых за прошлые сутки — 65.

* Пациенты, которые уже выздоровели, — 47.

* Смертельных случаев — 2.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 26 апреля 2020 года.

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Тем временем в Челябинске принудительно госпитализировали семейную пару. Умерла от коронавируса местная пенсионерка, улетевшая в Москву к детям. COVID-19 добрался и до военных: танковый полк в Чебаркуле объявил карантин.

Подробнее последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 26 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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